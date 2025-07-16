ICO是Initial Coin Offering的縮寫，是一種通過向投資者出售新代幣來籌集資金的方式。本文將會為初學者介紹ICO的特點和註意事項。 1.什麽是ICO？ ICO是指公司或個人通過發行新的代幣並讓投資者用這些新的代幣兌換其他加密貨幣，讓代幣發行者為其項目籌集資金的方式。 投資者因獲得新的代幣而從發行者那獲得各種好處。此外，一旦他們獲得的代幣在加密貨幣交易所上市，其增加的流動性會使其價ICO是Initial Coin Offering的縮寫，是一種通過向投資者出售新代幣來籌集資金的方式。本文將會為初學者介紹ICO的特點和註意事項。 1.什麽是ICO？ ICO是指公司或個人通過發行新的代幣並讓投資者用這些新的代幣兌換其他加密貨幣，讓代幣發行者為其項目籌集資金的方式。 投資者因獲得新的代幣而從發行者那獲得各種好處。此外，一旦他們獲得的代幣在加密貨幣交易所上市，其增加的流動性會使其價
ICO是Initial Coin Offering的縮寫，是一種通過向投資者出售新代幣來籌集資金的方式。本文將會為初學者介紹ICO的特點和註意事項。


1.什麽是ICO？


ICO是指公司或個人通過發行新的代幣並讓投資者用這些新的代幣兌換其他加密貨幣，讓代幣發行者為其項目籌集資金的方式。


投資者因獲得新的代幣而從發行者那獲得各種好處。此外，一旦他們獲得的代幣在加密貨幣交易所上市，其增加的流動性會使其價值迅速上升，這也是一些投資者參與ICO的原因。


2.謹防騙局


雖然參與ICO的門檻不是很高，但對每個投資者來說，盡可能多地收集信息併做出謹慎的投資決定是很重要的。因為許多ICO是欺詐性的項目，其目的只是為了籌集資金並卷錢跑路。除了代幣發行主體發佈的信息，投資者還有必要在Twitter和Telegram上收集各種信息，以判斷ICO的可信度。


3.如何參與ICO


雖然參與ICO的方法因項目不同而有所差異，但主要的步驟如下：


①檢查代幣發行實體在互聯網上發佈的代幣信息（如白皮書），併從其他渠道收集信息，以確定該ICO是否是一個騙局，是否值得投資。


②確保參與ICO所需的加密貨幣。


③按照規定的方式將加密貨幣轉移到發行實體。


④收到為ICO轉移的加密貨幣等值的代幣。


⑤如果您獲得的代幣隨後在加密貨幣交易所上線，您也將能夠在交易所購買和出售這些代幣。


4.ICO和IPO的區別


IPO經常被用來和ICO做比較。IPO是Initial Public Offering的縮寫，也被稱為首次公開募股。簡單來說，IPO是未上市公司首次通過證券交易所向公眾出售股票來籌集資金的一種方式。在ICO中，發行實體通過出售代幣籌集資金，而在IPO中，公司通過出售股票籌集資金。


雖然它們乍一看很相似，但參與ICO和IPO的投資者的權利有很大的不同。在IPO中，獲得股份後，投資者可以獲得公司的投票權，允許他們根據他們持有的股份數量參與公司的決策。而在ICO中，投資者一般不能用他們獲得的代幣參與特定公司的決策。通常情況下是投資者可以通過這些代幣使用發行實體提供的服務或產品。


此外，關於如何進行IPO的詳細程序由監管機構和證券交易所決定。另一方面，ICO的監管較少，取決於不同國家政策。因此，IPO的成本往往比ICO高得多。

5.IDO和IEO


如今，基於代幣的籌集資金方式不限於ICO，還有IEO和IDO。


IEO（Initial Exchange Offering），即首次交易所發行，是指通過特定的加密貨幣交易所發行代幣，一般需要通過該交易所的審核程序。用戶可以在他們一直使用的交易所獲得新的代幣。


還有一種叫IDO的方式，它使用去中心化交易所（DEX）而不是中心化交易所（CEX）。IDO是Initial Exchange Offering的縮寫，即首次去中心化交易所發行，在IDO上出售的代幣從一開始就在去中心化交易所（DEX）上線、 投資者可以立即購買和出售。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

