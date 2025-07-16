隨著數字資產行業的蓬勃發展，其在全球範圍內的關註度逐漸提高。與此同時，一些不法分子也盯上了這個行業，各種詐騙手段層出不窮。其中包括冒用平臺客服要求轉賬加群、假冒專業人員拉群帶單、打著「清退用戶、轉換海外」的名義要求轉賬提現等。





本文整理了常見的詐騙手段，請您務必擦亮雙眼，做好資產安全防護。









賬戶升級」、「遷移」、「清退」、「觸發風控」、「資金存在風險」等，誘導用戶點擊釣魚網站鏈接或掃描二維碼。而一旦賬號、密碼、短信、郵箱或谷歌驗證碼等信息泄露，用戶賬戶內的數字資產將被快速竊取。請您註意，MEXC官方網站是 在數字資產行業常見的網絡釣魚攻擊中，騙子可能會假冒平臺工作人員，創建釣魚網站並發布虛假信息，通過短信、郵件、telegram 聊天等方式，謊稱「」、「」、「」、「」、「」等，誘導用戶點擊釣魚網站鏈接或掃描二維碼。而一旦賬號、密碼、短信、郵箱或谷歌驗證碼等信息泄露，用戶賬戶內的數字資產將被快速竊取。請您註意， mexc.com ，謹防進入釣魚網站。







此外在加密錢包方面，騙子同樣會以官方名義散布虛假信息，用戶一旦在虛假網站或軟件進行導入私鑰、錢包授權、開啟資產轉出等權限的此類風險行為，私鑰和資產將會有被盜風險。甚至騙子會冒充官方人員，直接以「項目方空投」、「安全隱患」、「密碼泄露」、「提交問題反饋」等各種名義，要求用戶提供助記詞或私鑰，用戶提交助記詞後，很快錢包內的資產將會被盜取。









一些騙子會冒用 MEXC 品牌，以「項目投資」或「即將上線」的名義進行詐騙：















請您註意，凡涉及項目投資類資產交易，請務必與 MEXC 進行確認，謹防受騙。 MEXC 所有項目合作信息，均以 MEXC 官方披露信息為準，您可以在 https://www.mexc.com 官網公告看到真實的最新信息。









打著「援助」的幌子，引導用戶添加好友，最終以「老師帶單」等形式要求轉賬進行詐騙。









詐騙分子會添加您的 Telegram、WeChat 等社交賬戶、索要您的郵箱，發送鏈接或二維碼，並誘導用戶點擊後填寫賬戶信息、登錄賬戶以及銀行賬戶等，通過一系列操作盜取您的資產。











假冒客服會主動聯系您進行遠程共享，「指導操作」您的賬戶。此外，還會以驗證是否為本人操作為由，並向您索要手機驗證碼、谷歌驗證碼或授權異地登錄等，來盜取賬戶信息，或者提供給您虛假的信息來讓您到釣魚網站或假冒軟件進行操作。















假冒 MEXC 官方賬號創建群組，以「空投」、「項目上線」、「置換」、「生息」、「智能合約」等名義進行詐騙，並宣稱自己是所謂的「 MEXC 官方」群組。











近期發現詐騙分子會以平臺工作人員、公檢法等名義與用戶聯系，以用戶賬戶存在黑錢、黑幣等洗錢風險為由，要求用戶配合安全排查、解除賬戶風險或凍結。利用用戶的恐慌心理，騙取您的賬號信息，或者誘導用戶完成提幣或轉款。





不點擊不明鏈接、登錄不安全網站和掃描不知名二維碼，以免賬號密碼泄露，避免造成不必要的損失。



知曉賬戶安全信息驗證及保護的方法，例如：賬戶登錄名和密碼與其他網站不要一致，私鑰、助記詞等信息不要本地保存。







MEXC 相關活動及公告請以官網發布為準。不要通過谷歌，或其他搜索引擎搜索網址登錄，建議手動輸入網址登錄，MEXC 官方網站： mexc.com MEXC 平臺設有防釣魚碼功能，您可以在「個人中心-安全中心-防釣魚碼」，設置防釣魚碼後，MEXC 給您發送的郵件會包含您設置的防釣魚碼，如果郵件中沒有防釣魚碼，請謹慎對待。







甄別釣魚網站，MEXC 的官方網站是 mexc.com ，請您仔細甄別。



您若遇到所謂「官方人員」的電話、郵箱、網址、WeChat 等，您可以在 MEXC App 左上角進入個人中心，點擊【幫助與支持】—【官方驗證通道】進行驗證；您也可以在官網的官方驗證通道網頁進行驗證： https://www.mexc.com/official-verify 請通過官方渠道下載或使用 MEXC App 應用，在使用期間註意錢包使用的安全事項：不要向任何人泄露安全信息，不要下載與使用第三方提供的未知來源錢包應用。此外，需要謹防假冒加密錢包，使用正規且主流的加密錢包產品，並保持良好的加密錢包使用習慣，警惕任何空投代幣或 NFT 和任何陌生私聊。





老師帶單」、「指導炒幣」類投資社群，凡是打著 MEXC 及 MEXC 投資炒幣等名義聯系用戶的，皆可視為詐騙行為；此外， MEXC 致力於保護用戶隱私，不會以任何形式向外界泄漏任何用戶信息，也不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、短信及谷歌驗證碼等信息。



請您註意，社群信息和加入途徑均應以 MEXC 官網（ mexc.com ）公示為準。同時，MEXC 官方從未組建「」、「」類投資社群，凡是打著 MEXC 及 MEXC 投資炒幣等名義聯系用戶的，皆可視為詐騙行為；此外， MEXC 致力於保護用戶隱私，不會以任何形式向外界泄漏任何用戶信息，也不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、短信及谷歌驗證碼等信息。

請各位用戶警惕虛假宣傳，仔細甄別詐騙推銷，所有與 MEXC 相關的活動、社群信息，務必以官網公告為準，以免造成資產損失。