Impossible Cloud Network：下一代互聯網的基礎層

分配類別
數量（ICNT）
占比
描述
網路節點激勵
140.0M
20.0%
HyperNodes 和委託質押機制在保障網路安全性、完整性以及推動生態系統增長方面發揮着關鍵作用。網路會根據其貢獻對 HyperNodes 進行獎勵。
雲服務開發公司
37.8M
5.4%
用於獎勵雲服務開發公司在項目早期階段所做出的各項貢獻。
合作夥伴
77.0M
11.0%
用於啟動生態系統的基礎建設，如社區激活、早期用戶激勵等關鍵環節。
投資者
150.5M
21.5%
分配給參與此前融資輪的投資者。
生態系統發展
70.0M
10.0%
支持 ICN 的長期發展，包括生態基金、合作夥伴關係以及生態建設活動等。
網路擴展
70.0M
10.0%
用於支持網路擴展，通過獎勵參與者並推動服務在不同供應商與地域間的廣泛部署，從而構建強健的生態系統。
核心團隊
154.7M
22.1%
分配給 ICN 的創始人以及現有和未來的員工，具體解鎖安排根據個人合同有所不同。
網路節點激勵
21.0M
15%
立即解鎖。
119.0M
85%
48 個月內按遞減釋放方式解鎖。
雲服務開發公司
18.9M
50%
立即解鎖。
18.9M
50%
在 24 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.0M 枚代幣。
合作夥伴
38.5M
50%
立即解鎖。
38.5M
50%
在 36 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.0M 枚代幣。
投資者
150.5M
100%
前 12 個月為鎖倉期，無代幣解鎖（0%）。隨後 24 個月內線性解鎖全部代幣，即每月平均釋放約 6.27M 枚代幣。
生態系統發展
35.0M
50%
立即解鎖。
35.0M
50%
在 24 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.5M 枚代幣。
網路擴展
70.0M
100%
發行時立即解鎖。
核心團隊
133.0M
86%
在 36 個月內解鎖，其中前 12 個月無解鎖（0%），隨後 24 個月內線性解鎖全部代幣。
21.7M
14%
在 36 個月內解鎖，其中 7.2M（33%）在第 12 個月後解鎖，剩餘 14.5M（67%）在接下來的 24 個月內線性解鎖。
