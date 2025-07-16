Impossible Cloud Network：下一代互聯網的基礎層









1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一個去中心化雲服務平台，致力於構建可替代傳統雲的 Web3 基礎設施。

2）ICN 已上線支持 S3 協議的對象存儲服務，未來將擴展至 CDN、計算與資料庫等模組。

3）ICN 透過代幣 ICNT 實現資源激勵、網路治理與穩定支付的有機結合。

4）ICN 網路由全球節點共同維護，用戶可貢獻存儲資源並獲得代幣獎勵，資料安全高且全鏈可審計。

5）ICN 被認為是 DePIN 賽道中最具潛力的基礎設施創新者。









Web3 生態系統迫切需要一個原生的基礎設施層來構建和運行。當前的解決方案尚未支持 Web3，導致許多協議和項目只能在 Web2 雲上運行，從而面臨 Web3 技術力求避免的關鍵中心化風險。另外當前雲服務市場也面臨諸多挑戰，包括中心化、成本高昂、供應商鎖定以及資料安全問題。 Impossible Cloud Network（ICN） 提出了一種基於區塊鏈和 Web3 技術的去中心化解決方案。





ICN 旨在重新定義我們與互聯網的交互方式，利用去中心化生態系統的力量構建開放雲。ICN 協議突破了當前雲架構的可擴展性限制，並通過深度、無需許可的硬體網路在應用層開啟無限創新。透過這種方式，ICN 解決了傳統雲模型中諸多固有挑戰，例如高成本、安全漏洞和低效率。













1）硬體提供者（HP）、服務提供者（SP）和 SLA 預言機節點協同工作，共同提升網路的完整性與可靠性。

2）Impossible Cloud Network 協議（ICNP）透過代幣經濟體系協調生態運作，激勵貢獻者並確保資源合理分配。

3）代幣 ICNT 用於獎勵硬體提供者和 SLA 預言機節點，幫助服務提供者存取網路資源，並透過抵押機制保障網路的穩定性。













ICNT 是 Impossible Cloud Network（ICN）的原生數位資產。作為網路中的基本價值單位，ICNT 在整個生態系統中發揮核心作用，包括存取服務、激勵貢獻者等多種交互場景。





ICNT 廣泛用於存取網路資源、激勵參與者以及保障網路安全，其獨特之處在於與一個正在快速增長的 B2B 商業體系直接相連。ICNT 的總代幣數量為 7 億枚。













分配類別 數量（ICNT） 占比 描述 網路節點激勵 140.0M 20.0% HyperNodes 和委託質押機制在保障網路安全性、完整性以及推動生態系統增長方面發揮着關鍵作用。網路會根據其貢獻對 HyperNodes 進行獎勵。 雲服務開發公司 37.8M 5.4% 用於獎勵雲服務開發公司在項目早期階段所做出的各項貢獻。 合作夥伴 77.0M 11.0% 用於啟動生態系統的基礎建設，如社區激活、早期用戶激勵等關鍵環節。 投資者 150.5M 21.5% 分配給參與此前融資輪的投資者。 生態系統發展 70.0M 10.0% 支持 ICN 的長期發展，包括生態基金、合作夥伴關係以及生態建設活動等。 網路擴展 70.0M 10.0% 用於支持網路擴展，通過獎勵參與者並推動服務在不同供應商與地域間的廣泛部署，從而構建強健的生態系統。 核心團隊 154.7M 22.1% 分配給 ICN 的創始人以及現有和未來的員工，具體解鎖安排根據個人合同有所不同。













分配類別 數量（ICNT） 占比 描述 網路節點激勵 21.0M 15% 立即解鎖。 119.0M 85% 48 個月內按遞減釋放方式解鎖。 雲服務開發公司 18.9M 50% 立即解鎖。 18.9M 50% 在 24 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.0M 枚代幣。 合作夥伴 38.5M 50% 立即解鎖。 38.5M 50% 在 36 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.0M 枚代幣。 投資者 150.5M 100% 前 12 個月為鎖倉期，無代幣解鎖（0%）。隨後 24 個月內線性解鎖全部代幣，即每月平均釋放約 6.27M 枚代幣。 生態系統發展 35.0M 50% 立即解鎖。 35.0M 50% 在 24 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.5M 枚代幣。 網路擴展 70.0M 100% 發行時立即解鎖。 核心團隊 133.0M 86% 在 36 個月內解鎖，其中前 12 個月無解鎖（0%），隨後 24 個月內線性解鎖全部代幣。 21.7M 14% 在 36 個月內解鎖，其中 7.2M（33%）在第 12 個月後解鎖，剩餘 14.5M（67%）在接下來的 24 個月內線性解鎖。













無限擴展：AI 與雲計算的需求日益增長，而傳統雲服務已接近可擴展性的極限，難以實現動態擴容，也限制了新進入者的參與。互聯網亟需一套能夠適應數位時代不斷演化的基礎設施。





無限制的云：如今的大部分互聯網由少數大型公司控制，限制了個人與企業參與 AI 與雲計算增長的機會。Web3 結合 ICN 的性能與效率，帶來了更強的去信任性、資料真實性與可存取性。





沒有需求的網路：許多 Web3 項目在缺乏可持續盈利路徑的情況下勉強維繫網路。ICN 提出一種去中心化、市場驅動的方式，使網路能隨着生態動態調整，從而實現可持續增長與經濟機會。





ICN 透過匯聚全球的硬體提供者與開發者，構建一個透明開放、原生加密驅動的生態系統，從根本上去中心化雲基礎設施。這一模型使協議與企業能夠不受傳統雲限制地獲取頂級計算能力與存儲資源，確保網路具備可擴展性、安全性與高性能，同時保留模組化網路層所需的可組合性與信任選擇權。









ICN 的核心是 ICN 協議（ICNP），它作為硬體與軟體之間的橋梁，實現資源的高效流通與無縫協作。硬體提供者貢獻如存儲、GPU、CPU 等計算資源，而開發者則在此基礎設施上構建並交付雲服務。ICNP 通過去中心化的協調機制，促成這些角色間的高效互動，並保障資源分配的最優化與網路運行的高性能。









藉助 ICN，項目方可以實現以下目標：

部署真正的 Web3 協議：基於 Web3 架構構建的基礎設施，兼顧高性能與安全性保障。

性能卓越：利用去中心化結構實現資源公平調度，確保系統性能最優化。

安全可靠：依託全球分布式架構，消除單點故障風險，提升網路的穩定性與韌性。









參與 ICN 生態和網路經濟最簡單的方式，就是向網路質押您的資產。用戶可以將 ICNL（ICN Link）或 ICNT 質押到系統的不同組成部分，以獲取對應的獎勵。這些質押不僅帶來收益，更是保障網路中關鍵節點安全性與服務質量的重要機制。





該系統有兩個主要部分可供用戶質押和賺取收益：

HyperNode 網路：保護 ICN 協議運行安全。

ScalerNode 網路：去中心化硬體資源節點，提供存儲和算力服務。









質押 ICNL 到 HyperNode 網路後，您將根據該節點完成的網路驗證工作獲得獎勵。只要您所選擇的 HyperNode 正常履行職責，您就能持續獲得獎勵；反之，若節點出現違規行為或未完成工作，將面臨懲罰機制（扣除質押資產）。





由於區塊 gas 限制，您每次質押 ICNL 時最多只能質押 100 個 ICNL。如果您想質押超過 100 個 ICNL，則需要提交多筆交易。多筆質押會被捆綁在一起合併管理，直到它們被解除質押為止。





註：ICN Link 是一種 ERC-721 NFT 代幣，是保障 ICN 系統安全的核心組成部分。









透過質押 ScalerNode，您將因參與抵押並確保硬體網路正常運行而獲得獎勵。ScalerNode 因向 ICNP 協議提供其功能和資源而獲得獎勵，而質押者則可以通過為每個節點的抵押品提供流動性來獲得部分獎勵。





此外，由於 ScalerNode 會被分配給預訂它們的構建者使用，這些節點會因其硬體在網路中的實際使用率而獲得額外獎勵。質押者也將獲得部分獎勵，因為他們的質押有助於維持 ScalerNode 提供服務的能力。如果 ScalerNode 長時間離線或性能低於閾值，則會導致與該節點關聯的 HP 質押 ICNT 被削減。









ICN 不只是一個雲平台，更是一場邁向真正開放、由社區驅動的雲生態系統的變革。它旨在承載未來最具挑戰性的工作負載，聚焦於如 AI 的 GPU 計算與邊緣資料處理等先進服務，率先引領下一波雲計算革命。ICN 是一個與用戶共同成長的網路，依託全球社區的力量，打造一個人人可參與、可擴展、可持續的下一代雲基礎設施。



