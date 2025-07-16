要點速覽： 1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一個去中心化雲服務平台，致力於構建可替代傳統雲的 Web3 基礎設施。 2）ICN 已上線支持 S3 協議的對象存儲服務，未來將擴展至 CDN、計算與資料庫等模組。 3）ICN 透過代幣 ICNT 實現資源激勵、網路治理與穩定支付的有機結合。 4）ICN 網路由全球節點共同維護，用戶可貢獻存儲資源並獲得代幣獎勵，資料安全要點速覽： 1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一個去中心化雲服務平台，致力於構建可替代傳統雲的 Web3 基礎設施。 2）ICN 已上線支持 S3 協議的對象存儲服務，未來將擴展至 CDN、計算與資料庫等模組。 3）ICN 透過代幣 ICNT 實現資源激勵、網路治理與穩定支付的有機結合。 4）ICN 網路由全球節點共同維護，用戶可貢獻存儲資源並獲得代幣獎勵，資料安全
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Impossib...互聯網的基礎層

Impossible Cloud Network：下一代互聯網的基礎層

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#現貨#行業熱門
Cloud
CLOUD$0.09701-4.89%
Impossible Cloud Net
ICNT$0.2993+14.54%
HP
HP$0.02979-1.06%
Smart Pocket
SP$0.006739-1.94%
MemeCore
M$2.49489+3.73%

要點速覽：


1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一個去中心化雲服務平台，致力於構建可替代傳統雲的 Web3 基礎設施。
2）ICN 已上線支持 S3 協議的對象存儲服務，未來將擴展至 CDN、計算與資料庫等模組。
3）ICN 透過代幣 ICNT 實現資源激勵、網路治理與穩定支付的有機結合。
4）ICN 網路由全球節點共同維護，用戶可貢獻存儲資源並獲得代幣獎勵，資料安全高且全鏈可審計。
5）ICN 被認為是 DePIN 賽道中最具潛力的基礎設施創新者。


Web3 生態系統迫切需要一個原生的基礎設施層來構建和運行。當前的解決方案尚未支持 Web3，導致許多協議和項目只能在 Web2 雲上運行，從而面臨 Web3 技術力求避免的關鍵中心化風險。另外當前雲服務市場也面臨諸多挑戰，包括中心化、成本高昂、供應商鎖定以及資料安全問題。Impossible Cloud Network（ICN）提出了一種基於區塊鏈和 Web3 技術的去中心化解決方案。

ICN 旨在重新定義我們與互聯網的交互方式，利用去中心化生態系統的力量構建開放雲。ICN 協議突破了當前雲架構的可擴展性限制，並通過深度、無需許可的硬體網路在應用層開啟無限創新。透過這種方式，ICN 解決了傳統雲模型中諸多固有挑戰，例如高成本、安全漏洞和低效率。

1. 什麼是 Impossible Cloud Network（ICN）


Impossible Cloud Network（ICN）正在打造下一代互聯網的基礎層，挑戰中心化科技巨頭的壟斷。不同於孤立的 DePIN 項目，ICN 構建了一個完全開放、多服務、無權限限制且可組合的去中心化雲基礎設施，集成了存儲、計算和網路功能，支持大規模應用。其中：

1）硬體提供者（HP）、服務提供者（SP）和 SLA 預言機節點協同工作，共同提升網路的完整性與可靠性。
2）Impossible Cloud Network 協議（ICNP）透過代幣經濟體系協調生態運作，激勵貢獻者並確保資源合理分配。
3）代幣 ICNT 用於獎勵硬體提供者和 SLA 預言機節點，幫助服務提供者存取網路資源，並透過抵押機制保障網路的穩定性。

透過促進技術與經濟效率，ICN 致力於推動全面的去中心化雲服務發展，提供靈活、低成本且安全的集中化雲服務替代方案。目前，ICN 已獲得 1kxProtocol LabsHV CapitalNGP Capital 等知名投資方支持。ICN 有望成為未來互聯網的基礎層，驅動新一代雲服務、人工智能代理、企業軟體及數字生態系統的發展。

2. ICN 的代幣經濟


ICNT 是 Impossible Cloud Network（ICN）的原生數位資產。作為網路中的基本價值單位，ICNT 在整個生態系統中發揮核心作用，包括存取服務、激勵貢獻者等多種交互場景。

ICNT 廣泛用於存取網路資源、激勵參與者以及保障網路安全，其獨特之處在於與一個正在快速增長的 B2B 商業體系直接相連。ICNT 的總代幣數量為 7 億枚。

*BTN-點選交易&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT*

2.1 代幣 ICNT 的分配比例


分配類別
數量（ICNT）
占比
描述
網路節點激勵
140.0M
20.0%
HyperNodes 和委託質押機制在保障網路安全性、完整性以及推動生態系統增長方面發揮着關鍵作用。網路會根據其貢獻對 HyperNodes 進行獎勵。
雲服務開發公司
37.8M
5.4%
用於獎勵雲服務開發公司在項目早期階段所做出的各項貢獻。
合作夥伴
77.0M
11.0%
用於啟動生態系統的基礎建設，如社區激活、早期用戶激勵等關鍵環節。
投資者
150.5M
21.5%
分配給參與此前融資輪的投資者。
生態系統發展
70.0M
10.0%
支持 ICN 的長期發展，包括生態基金、合作夥伴關係以及生態建設活動等。
網路擴展
70.0M
10.0%
用於支持網路擴展，通過獎勵參與者並推動服務在不同供應商與地域間的廣泛部署，從而構建強健的生態系統。
核心團隊
154.7M
22.1%
分配給 ICN 的創始人以及現有和未來的員工，具體解鎖安排根據個人合同有所不同。


2.2 代幣 ICNT 的解鎖周期


分配類別
數量（ICNT）
占比
描述
網路節點激勵
21.0M
15%
立即解鎖。
119.0M
85%
48 個月內按遞減釋放方式解鎖。
雲服務開發公司
18.9M
50%
立即解鎖。
18.9M
50%
在 24 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.0M 枚代幣。
合作夥伴
38.5M
50%
立即解鎖。
38.5M
50%
在 36 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.0M 枚代幣。
投資者
150.5M
100%
前 12 個月為鎖倉期，無代幣解鎖（0%）。隨後 24 個月內線性解鎖全部代幣，即每月平均釋放約 6.27M 枚代幣。
生態系統發展
35.0M
50%
立即解鎖。
35.0M
50%
在 24 個月內線性解鎖，每月約釋放 1.5M 枚代幣。
網路擴展
70.0M
100%
發行時立即解鎖。
核心團隊
133.0M
86%
在 36 個月內解鎖，其中前 12 個月無解鎖（0%），隨後 24 個月內線性解鎖全部代幣。
21.7M
14%
在 36 個月內解鎖，其中 7.2M（33%）在第 12 個月後解鎖，剩餘 14.5M（67%）在接下來的 24 個月內線性解鎖。


3. 為什麼選擇 ICN


無限擴展：AI 與雲計算的需求日益增長，而傳統雲服務已接近可擴展性的極限，難以實現動態擴容，也限制了新進入者的參與。互聯網亟需一套能夠適應數位時代不斷演化的基礎設施。

無限制的云：如今的大部分互聯網由少數大型公司控制，限制了個人與企業參與 AI 與雲計算增長的機會。Web3 結合 ICN 的性能與效率，帶來了更強的去信任性、資料真實性與可存取性。

沒有需求的網路：許多 Web3 項目在缺乏可持續盈利路徑的情況下勉強維繫網路。ICN 提出一種去中心化、市場驅動的方式，使網路能隨着生態動態調整，從而實現可持續增長與經濟機會。

ICN 透過匯聚全球的硬體提供者與開發者，構建一個透明開放、原生加密驅動的生態系統，從根本上去中心化雲基礎設施。這一模型使協議與企業能夠不受傳統雲限制地獲取頂級計算能力與存儲資源，確保網路具備可擴展性、安全性與高性能，同時保留模組化網路層所需的可組合性與信任選擇權。

4. ICN 的運作原理


ICN 的核心是 ICN 協議（ICNP），它作為硬體與軟體之間的橋梁，實現資源的高效流通與無縫協作。硬體提供者貢獻如存儲、GPU、CPU 等計算資源，而開發者則在此基礎設施上構建並交付雲服務。ICNP 通過去中心化的協調機制，促成這些角色間的高效互動，並保障資源分配的最優化與網路運行的高性能。

5. ICN 的優勢


藉助 ICN，項目方可以實現以下目標：
部署真正的 Web3 協議：基於 Web3 架構構建的基礎設施，兼顧高性能與安全性保障。
性能卓越：利用去中心化結構實現資源公平調度，確保系統性能最優化。
安全可靠：依託全球分布式架構，消除單點故障風險，提升網路的穩定性與韌性。

6. 普通用戶如何參與 ICN 網路


參與 ICN 生態和網路經濟最簡單的方式，就是向網路質押您的資產。用戶可以將 ICNL（ICN Link）或 ICNT 質押到系統的不同組成部分，以獲取對應的獎勵。這些質押不僅帶來收益，更是保障網路中關鍵節點安全性與服務質量的重要機制。

該系統有兩個主要部分可供用戶質押和賺取收益：
HyperNode 網路：保護 ICN 協議運行安全。
ScalerNode 網路：去中心化硬體資源節點，提供存儲和算力服務。

6.1 向 HyperNode 質押 ICNL


質押 ICNL 到 HyperNode 網路後，您將根據該節點完成的網路驗證工作獲得獎勵。只要您所選擇的 HyperNode 正常履行職責，您就能持續獲得獎勵；反之，若節點出現違規行為或未完成工作，將面臨懲罰機制（扣除質押資產）。

由於區塊 gas 限制，您每次質押 ICNL 時最多只能質押 100 個 ICNL。如果您想質押超過 100 個 ICNL，則需要提交多筆交易。多筆質押會被捆綁在一起合併管理，直到它們被解除質押為止。

註：ICN Link 是一種 ERC-721 NFT 代幣，是保障 ICN 系統安全的核心組成部分。

6.2 向 ScalerNode 質押 ICNL 或 ICNT


透過質押 ScalerNode，您將因參與抵押並確保硬體網路正常運行而獲得獎勵。ScalerNode 因向 ICNP 協議提供其功能和資源而獲得獎勵，而質押者則可以通過為每個節點的抵押品提供流動性來獲得部分獎勵。

此外，由於 ScalerNode 會被分配給預訂它們的構建者使用，這些節點會因其硬體在網路中的實際使用率而獲得額外獎勵。質押者也將獲得部分獎勵，因為他們的質押有助於維持 ScalerNode 提供服務的能力。如果 ScalerNode 長時間離線或性能低於閾值，則會導致與該節點關聯的 HP 質押 ICNT 被削減。

*BTN- 註冊 MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/register*

ICN 不只是一個雲平台，更是一場邁向真正開放、由社區驅動的雲生態系統的變革。它旨在承載未來最具挑戰性的工作負載，聚焦於如 AI 的 GPU 計算與邊緣資料處理等先進服務，率先引領下一波雲計算革命。ICN 是一個與用戶共同成長的網路，依託全球社區的力量，打造一個人人可參與、可擴展、可持續的下一代雲基礎設施。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

Moonveil：零知識技術賦能的 Web3 遊戲生態，重構玩家數位資產所有權與遊戲經濟新範式

Moonveil：零知識技術賦能的 Web3 遊戲生態，重構玩家數位資產所有權與遊戲經濟新範式

區塊鏈技術與遊戲產業的融合正成為數位經濟中最具潛力的前沿領域，其核心價值在於從根本上革新玩家與虛擬世界的交互方式、數位資產歸屬權以及遊戲經濟參與模式。在這場變革的浪潮中，Moonveil 作為開創性的 Web3 遊戲生態系統，依託尖端零知識（ZK）技術，在保障安全性、可擴展性與玩家資產所有權的同時，為用戶帶來前所未有的遊戲體驗 —— 這正是定義下一代互動娛樂的核心要素。Moonveil 以 $MO

Solana Name Service（SNS）：致力於建立更有效率的去中心化數位身分與網域體系

Solana Name Service（SNS）：致力於建立更有效率的去中心化數位身分與網域體系

Web3 和去中心化技術發展至今，用戶對數位身分、資產管理以及可信賴的網域體系的需求日益增長。傳統的中心化域名系統（DNS）存在安全隱患、所有權不透明、審查控制等問題，促使區塊鏈技術被引入用於打造去中心化的域名解決方案。Solana Name Service（SNS）這個以高效能區塊鏈 Solana 為基礎的網域名稱系統應運而生，旨在為用戶提供快速、安全、可擴展的網域和數位身分管理服務。本文將從

貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣

貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣

在 Meme 代幣領域，像 DOGE、SHIB 等狗狗主題代幣一直占據著主導地位。隨著 Meme 代幣市場的不斷演變，以貓貓為靈感的 Meme 代幣開始嶄露頭角，試圖奪取加密市場的領導地位。隨著國際貓咪日（8月8日）的臨近，根據 CoinGecko 8 月 7 日數據顯示，貓貓主題的 Meme 幣市值前十名的項目分別為 MEW、POPCAT、MOG、PURR、MICHI、WEN、GINNAN、TO

動物主題Meme幣再掀熱潮，Neiro首發上線MEXC平臺

動物主題Meme幣再掀熱潮，Neiro首發上線MEXC平臺

最近，著名的 DOGE 原型柴犬 Kabosu 的主人，在社交媒體上發布了一條令人振奮的消息：他們收養了一隻新的柴犬，命名為 Neiro。這一消息瞬間引起了加密貨幣社區的廣泛關注，並激發了大量同名 Meme 代幣的誕生。在眾多 Neiro 代幣中，MEXC 平臺第一時間上線了市值最大的 NEIRO 並開通期貨交易，迅速搶占了市場先機。此後，MEXC 相繼上線了其他幾個市值較大的同名項目，如 NEI

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金