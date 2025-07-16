區塊鏈技術與遊戲產業的融合正成為數位經濟中最具潛力的前沿領域，其核心價值在於從根本上革新玩家與虛擬世界的交互方式、數位資產歸屬權以及遊戲經濟參與模式。在這場變革的浪潮中，Moonveil 作為開創性的 Web3 遊戲生態系統，依託尖端零知識（ZK）技術，在保障安全性、可擴展性與玩家資產所有權的同時，為用戶帶來前所未有的遊戲體驗 —— 這正是定義下一代互動娛樂的核心要素。 Moonveil 以 $M區塊鏈技術與遊戲產業的融合正成為數位經濟中最具潛力的前沿領域，其核心價值在於從根本上革新玩家與虛擬世界的交互方式、數位資產歸屬權以及遊戲經濟參與模式。在這場變革的浪潮中，Moonveil 作為開創性的 Web3 遊戲生態系統，依託尖端零知識（ZK）技術，在保障安全性、可擴展性與玩家資產所有權的同時，為用戶帶來前所未有的遊戲體驗 —— 這正是定義下一代互動娛樂的核心要素。 Moonveil 以 $M
新手學院/熱幣專區/項目介紹/Moonveil...遊戲經濟新範式

Moonveil：零知識技術賦能的 Web3 遊戲生態，重構玩家數位資產所有權與遊戲經濟新範式

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#現貨#行業熱門
ZKsync
ZK$0.0588-0.25%
Moonveil
MORE$0.004735-7.15%
NFT
NFT$0.0000004028+0.34%
DAO Maker
DAO$0.07944+0.34%
Panther Protocol
ZKP$0.01057-6.46%

區塊鏈技術與遊戲產業的融合正成為數位經濟中最具潛力的前沿領域，其核心價值在於從根本上革新玩家與虛擬世界的交互方式、數位資產歸屬權以及遊戲經濟參與模式。在這場變革的浪潮中，Moonveil 作為開創性的 Web3 遊戲生態系統，依託尖端零知識（ZK）技術，在保障安全性、可擴展性與玩家資產所有權的同時，為用戶帶來前所未有的遊戲體驗 —— 這正是定義下一代互動娛樂的核心要素。

Moonveil 以 $MORE 代幣為生態驅動力，是一套 「以玩家為中心」 的全棧 Web3 遊戲生態系統，標誌着傳統遊戲模式向更包容、更去中心化的範式轉型。該生態基於 Polygon zkEVM 技術建構，並獲得 Gumi Cryptos CapitalSpartan GroupAnimoca Ventures 等知名風投機構的支援，正致力於重新定義鏈上遊戲的行業標準。

1. Moonveil項目概覽：建構遊戲產業的未來圖景


1.1 願景與使命


依託尖端技術，Moonveil 的使命是打造頂級遊戲體驗，實現 「休閒靈活性」 與 「沉浸式樂趣」 的無縫融合。其願景超越傳統遊戲邊界，致力於建構一個玩家真正擁有數位資產、參與遊戲治理並從遊戲行為中獲得經濟收益的生態系統。

該項目從根本上重新構想了遊戲產業格局，直擊傳統遊戲與早期 Web3 遊戲的核心痛點：資產所有權缺失、遊戲間互操作性有限、交易成本高昂、用戶體驗欠佳，以及玩家投入與經濟回報脫節等問題。

1.2 遊戲革命的時代背景


全球遊戲產業年產值超過 2,000 億美元，正經歷深刻變革。傳統遊戲模式雖在營收上取得成功，卻因 「榨取式」 本質備受爭議 —— 玩家投入大量時間與金錢，卻在停止遊戲後無法保有數位資產或投資回報。

Web3 遊戲的興起正是對這些侷限的回應，其透過 NFT 實現真正的數位所有權，透過 DAO 實現玩家治理，透過代幣經濟實現經濟參與。然而，早期 Web3 遊戲面臨用戶體驗差、交易成本高、可擴展性不足，以及過度側重代幣經濟而忽視遊戲品質等挑戰。

Moonveil 透過 「技術卓越性」 與 「遊戲體驗品質」 並重的整體化策略攻克上述難題。隨着 Web3 遊戲領域的持續擴張，像 Moonveil 這樣聚焦優質遊戲開發並融合區塊鏈優勢的項目，正站在傳統遊戲與新興技術的交匯點上。

2. Moonveil 的戰略定位與市場機遇


Web3 遊戲市場正經歷前所未有的增長，行業分析師預測該領域 2030 年規模將達 650 億美元。對比 Polygon zkEVM 生態的其他旗艦區塊鏈（如 ImmutableRonin，其完全稀釋估值分別為 34.5 億美元和 21.5 億美元），Moonveil 在技術影響力層面的潛力可見一斑。

Moonveil 的戰略定位抓住了幾大市場趨勢：

遊戲基礎設施即服務（IaaS）：不同於單一遊戲開發，Moonveil 提供綜合基礎設施，支援第一方與第三方遊戲開發，形成超越單個遊戲成功的平台效應。

跨鏈互操作性：隨着區塊鏈生態向多鏈化發展，Moonveil 的互操作方案使其能捕獲多鏈價值，而非侷限於單一生態。

玩家中心型經濟：透過強調玩家所有權與經濟參與，Moonveil 對齊開發者、玩家與代幣持有者的利益，建構惠及所有參與者的可持續經濟模型。

3. Moonveil 的技術架構與創新突破


3.1 零知識技術基石


Moonveil 技術架構的核心是先進的零知識（ZK）技術，特別是對 zkEVM（零知識以太坊虛擬機）能力的深度應用。這一技術選擇旨在解決區塊鏈 「不可能三角」 難題 —— 即同時實現去中心化、安全性與可擴展性。

Moonveil 依託零知識證明（ZKP）和 zkEVM 技術，正籌備建構強大的遊戲公鏈，在狀態驗證、跨鏈橋接與跨鏈消息傳遞中實現頂級 Web3 安全標準。zkEVM 技術的應用帶來多重優勢：

增強安全性：零知識證明支援交易驗證時不洩露敏感資訊，在保障交易完整性的同時維護隱私。

可擴展性解決方案：快速網絡終局性、高頻有效性證明，以及 Polygon Zero 技術（提供全球最快的 ZK 證明），共同支撐 Moonveil Layer-2 鏈的高性能。

成本效率：藉助 Polygon zkEVM，交易成本大幅降低，使微交易和高頻遊戲交互具備經濟可行性。

EVM 兼容性：保持與以太坊虛擬機的兼容性，確保現有以太坊工具、錢包與開發者資源可無縫整合，降低開發者與玩家的準入門檻。

3.2 Layer-2 架構與性能優勢


Moonveil 的 L2 層支援自營與第三方遊戲，依託 ZK 驅動的網絡提供無與倫比的玩家體驗。該 Layer-2 架構專為遊戲應用設計，針對互動娛樂的獨特需求進行了優化，關鍵技術指標包括：

高吞吐量：網絡設計支援每秒處理數千筆交易，實現無區塊鏈延遲的實時遊戲交互。

低延遲：亞秒級交易終局性確保玩家操作即時反映在遊戲狀態中，維持玩家期望的響應體驗。

Gas 優化：專門的交易批處理與壓縮技術最小化鏈上操作成本，即使是遊戲內的微小動作也能經濟高效地記錄在區塊鏈上。

4. MORE 代幣：驅動 Moonveil 生態的價值引擎


4.1 代幣概述與核心價值主張


MORE 代幣作為 Moonveil 生態的原生貨幣與治理代幣，旨在捕獲並分配平台所有參與者的價值。不同於許多僅聚焦遊戲內實用功能的代幣，MORE 被設計為綜合性生態代幣，支援多層級的價值創造與交換。

MORE 代幣總供應量為 10 億枚，當前數據（價格、交易量、市值等）暫未公開，其經濟模型透過精心設計的代幣經濟學，在支援大規模遊戲生態的同時維持稀缺性。

4.2 代幣經濟學與分配模型


MORE 代幣分配策略體現了生態發展、投資者對齊與社群建設的平衡，典型分配比例如下：

社群與玩家（30-40%）：最大比例分配給社群成員與玩家，透過遊戲獎勵、空投與社群激勵計劃發放，確保最活躍的生態參與者深度綁定項目成功。

開發與運營（20-25%）：用於持續開發、運營與生態增長計劃，包括遊戲開發、平台優化與戰略合作。

團隊與顧問（15-20%）：團隊分配通常附帶解鎖計劃，確保與項目長期成功對齊；顧問分配用於戰略指導與行業資源對接。

投資者與戰略夥伴（20-25%）：Moonveil 將於 2024 年 10 月 22 日啟動 ICO 與節點銷售，向投資者提供 20% 的代幣供應，為遊戲平台發展注入資金，同時保持社群對多數代幣的控制權。

5. 遊戲特性與玩家體驗


5.1 玩家所有權與資產管理


藉助區塊鏈技術，玩家將獲得 「低成本擁有、交易、貢獻、治理與獲取獎勵」 的能力，這標誌着從傳統遊戲模式的根本性突破。玩家所有權模型包含核心要素：

真正的數位所有權：所有遊戲內資產以區塊鏈 NFT 形式呈現，賦予玩家可驗證的所有權，其效力不受遊戲狀態或開發者決策影響。

跨遊戲資產便攜性：基於透明、安全與玩家所有權原則，Moonveil 區塊鏈遊戲技術允許玩家在生態內兼容遊戲間交易、出售或轉移數位資產。

經濟參與權：玩家可透過遊戲行為賺取代幣，以商人或服務提供者身分參與遊戲經濟，並從遊戲生態整體增長中獲益。

5.2 社群參與與忠誠度計劃


「Moon Beams 忠誠度計劃」 體現了 Moonveil 與玩家建立長期關係的承諾，該計劃旨在獎勵持續參與，併為不同投入程度的玩家提供清晰的成長路徑，核心策略包括：

漸進式獎勵：玩家參與生態的時間越長、活躍度越高，獲得的獎勵與權益越豐厚，激勵長期參與。

社交遊戲元素：支援玩家間協作、競爭與社交互動的社群功能，建構提升平台價值的網絡效應。

6. 戰略合作夥伴與生態發展


Moonveil 已吸引多家專注於遊戲與區塊鏈技術的頂級風投機構投資，包括 Gumi Cryptos Capital、Spartan Group、Animoca Ventures 等。這些戰略投資帶來多重優勢：

資金資源：充足資本支撐雄心勃勃的技術與遊戲路線圖，不妥協於品質或時間線。

行業 expertise：風投機構帶來對遊戲與區塊鏈市場的深刻洞察，為產品開發與市場定位提供戰略指導。

7. 市場定位與競爭分析


7.1 競爭格局解析


Web3 遊戲領域自早期發展至今已顯著分化，主要競爭類別包括：

專注遊戲的區塊鏈：如 Immutable、Ronin、WAX 等，聚焦遊戲應用；

通用型 Layer-2 解決方案：如 Arbitrum、Optimism、Polygon 等，支援遊戲但非專屬；

整合區塊鏈的遊戲工作室：傳統遊戲公司為現有遊戲添加區塊鏈功能。

7.2 獨特價值主張與差異化優勢


Moonveil 透過以下核心要素實現差異化：

技術卓越性：zkEVM 技術、AggLayer 整合與遊戲專屬優化的組合，建構了優於多數競品的技術基礎；

生態系統整體化策略：不侷限於單一遊戲或技術方案，而是建構支援整個遊戲價值鏈的綜合基礎設施；

玩家中心設計：深度聚焦玩家體驗、所有權與經濟參與，而非開發者或投資者中心模型。

8. 如何在 MEXC 購買MORE代幣


Moonveil 勾勒出遊戲產業的未來圖景 —— 玩家真正擁有數位資產、經濟上參與所熱愛的遊戲，並從透明、社群驅動的開發流程中獲益。隨着區塊鏈技術巨頭與知名遊戲工作室的新型合作模式興起，Moonveil 正有望成為 「在快速、安全、經濟的區塊鏈上交付優質遊戲」 的下一個行業標杆。

目前 MORE 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）打開並登入 MEXC App官方網站
2）在搜尋框中搜尋 MORE 代幣名稱，選擇 MORE 的現貨交易合約交易
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

Impossible Cloud Network：下一代互聯網的基礎層

Impossible Cloud Network：下一代互聯網的基礎層

要點速覽：1）Impossible Cloud Network（ICN） 是一個去中心化雲服務平台，致力於構建可替代傳統雲的 Web3 基礎設施。2）ICN 已上線支持 S3 協議的對象存儲服務，未來將擴展至 CDN、計算與資料庫等模組。3）ICN 透過代幣 ICNT 實現資源激勵、網路治理與穩定支付的有機結合。4）ICN 網路由全球節點共同維護，用戶可貢獻存儲資源並獲得代幣獎勵，資料安全高且全鏈

Solana Name Service（SNS）：致力於建立更有效率的去中心化數位身分與網域體系

Solana Name Service（SNS）：致力於建立更有效率的去中心化數位身分與網域體系

Web3 和去中心化技術發展至今，用戶對數位身分、資產管理以及可信賴的網域體系的需求日益增長。傳統的中心化域名系統（DNS）存在安全隱患、所有權不透明、審查控制等問題，促使區塊鏈技術被引入用於打造去中心化的域名解決方案。Solana Name Service（SNS）這個以高效能區塊鏈 Solana 為基礎的網域名稱系統應運而生，旨在為用戶提供快速、安全、可擴展的網域和數位身分管理服務。本文將從

貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣

貓咪日狂歡！盤點熱門貓貓Meme代幣

在 Meme 代幣領域，像 DOGE、SHIB 等狗狗主題代幣一直占據著主導地位。隨著 Meme 代幣市場的不斷演變，以貓貓為靈感的 Meme 代幣開始嶄露頭角，試圖奪取加密市場的領導地位。隨著國際貓咪日（8月8日）的臨近，根據 CoinGecko 8 月 7 日數據顯示，貓貓主題的 Meme 幣市值前十名的項目分別為 MEW、POPCAT、MOG、PURR、MICHI、WEN、GINNAN、TO

動物主題Meme幣再掀熱潮，Neiro首發上線MEXC平臺

動物主題Meme幣再掀熱潮，Neiro首發上線MEXC平臺

最近，著名的 DOGE 原型柴犬 Kabosu 的主人，在社交媒體上發布了一條令人振奮的消息：他們收養了一隻新的柴犬，命名為 Neiro。這一消息瞬間引起了加密貨幣社區的廣泛關注，並激發了大量同名 Meme 代幣的誕生。在眾多 Neiro 代幣中，MEXC 平臺第一時間上線了市值最大的 NEIRO 並開通期貨交易，迅速搶占了市場先機。此後，MEXC 相繼上線了其他幾個市值較大的同名項目，如 NEI

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金