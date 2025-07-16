Moonveil：零知識技術賦能的 Web3 遊戲生態，重構玩家數位資產所有權與遊戲經濟新範式





















依託尖端技術，Moonveil 的使命是打造頂級遊戲體驗，實現 「休閒靈活性」 與 「沉浸式樂趣」 的無縫融合。其願景超越傳統遊戲邊界，致力於建構一個玩家真正擁有數位資產、參與遊戲治理並從遊戲行為中獲得經濟收益的生態系統。





該項目從根本上重新構想了遊戲產業格局，直擊傳統遊戲與早期 Web3 遊戲的核心痛點：資產所有權缺失、遊戲間互操作性有限、交易成本高昂、用戶體驗欠佳，以及玩家投入與經濟回報脫節等問題。









全球遊戲產業年產值超過 2,000 億美元，正經歷深刻變革。傳統遊戲模式雖在營收上取得成功，卻因 「榨取式」 本質備受爭議 —— 玩家投入大量時間與金錢，卻在停止遊戲後無法保有數位資產或投資回報。





Web3 遊戲的興起正是對這些侷限的回應，其透過 NFT 實現真正的數位所有權，透過 DAO 實現玩家治理，透過代幣經濟實現經濟參與。然而，早期 Web3 遊戲面臨用戶體驗差、交易成本高、可擴展性不足，以及過度側重代幣經濟而忽視遊戲品質等挑戰。





Moonveil 透過 「技術卓越性」 與 「遊戲體驗品質」 並重的整體化策略攻克上述難題。隨着 Web3 遊戲領域的持續擴張，像 Moonveil 這樣聚焦優質遊戲開發並融合區塊鏈優勢的項目，正站在傳統遊戲與新興技術的交匯點上。









Web3 遊戲市場正經歷前所未有的增長，行業分析師預測該領域 2030 年規模將達 650 億美元。對比 Polygon zkEVM 生態的其他旗艦區塊鏈（如 Immutable Ronin ，其完全稀釋估值分別為 34.5 億美元和 21.5 億美元），Moonveil 在技術影響力層面的潛力可見一斑。





Moonveil 的戰略定位抓住了幾大市場趨勢：





遊戲基礎設施即服務（IaaS）：不同於單一遊戲開發，Moonveil 提供綜合基礎設施，支援第一方與第三方遊戲開發，形成超越單個遊戲成功的平台效應。





跨鏈互操作性：隨着區塊鏈生態向多鏈化發展，Moonveil 的互操作方案使其能捕獲多鏈價值，而非侷限於單一生態。





玩家中心型經濟：透過強調玩家所有權與經濟參與，Moonveil 對齊開發者、玩家與代幣持有者的利益，建構惠及所有參與者的可持續經濟模型。













Moonveil 技術架構的核心是先進的零知識（ZK）技術，特別是對 zkEVM（零知識以太坊虛擬機）能力的深度應用。這一技術選擇旨在解決區塊鏈 「不可能三角」 難題 —— 即同時實現去中心化、安全性與可擴展性。





Moonveil 依託零知識證明（ZKP）和 zkEVM 技術，正籌備建構強大的遊戲公鏈，在狀態驗證、跨鏈橋接與跨鏈消息傳遞中實現頂級 Web3 安全標準。zkEVM 技術的應用帶來多重優勢：





增強安全性：零知識證明支援交易驗證時不洩露敏感資訊，在保障交易完整性的同時維護隱私。









成本效率：藉助 Polygon zkEVM，交易成本大幅降低，使微交易和高頻遊戲交互具備經濟可行性。





EVM 兼容性：保持與以太坊虛擬機的兼容性，確保現有以太坊工具、錢包與開發者資源可無縫整合，降低開發者與玩家的準入門檻。









Moonveil 的 L2 層支援自營與第三方遊戲，依託 ZK 驅動的網絡提供無與倫比的玩家體驗。該 Layer-2 架構專為遊戲應用設計，針對互動娛樂的獨特需求進行了優化，關鍵技術指標包括：





高吞吐量：網絡設計支援每秒處理數千筆交易，實現無區塊鏈延遲的實時遊戲交互。





低延遲：亞秒級交易終局性確保玩家操作即時反映在遊戲狀態中，維持玩家期望的響應體驗。





Gas 優化：專門的交易批處理與壓縮技術最小化鏈上操作成本，即使是遊戲內的微小動作也能經濟高效地記錄在區塊鏈上。













MORE 代幣作為 Moonveil 生態的原生貨幣與治理代幣，旨在捕獲並分配平台所有參與者的價值。不同於許多僅聚焦遊戲內實用功能的代幣，MORE 被設計為綜合性生態代幣，支援多層級的價值創造與交換。





MORE 代幣總供應量為 10 億枚，當前數據（價格、交易量、市值等）暫未公開，其經濟模型透過精心設計的代幣經濟學，在支援大規模遊戲生態的同時維持稀缺性。









MORE 代幣分配策略體現了生態發展、投資者對齊與社群建設的平衡，典型分配比例如下：





社群與玩家（30-40%）：最大比例分配給社群成員與玩家，透過遊戲獎勵、空投與社群激勵計劃發放，確保最活躍的生態參與者深度綁定項目成功。





開發與運營（20-25%）：用於持續開發、運營與生態增長計劃，包括遊戲開發、平台優化與戰略合作。





團隊與顧問（15-20%）：團隊分配通常附帶解鎖計劃，確保與項目長期成功對齊；顧問分配用於戰略指導與行業資源對接。





投資者與戰略夥伴（20-25%）：Moonveil 將於 2024 年 10 月 22 日啟動 ICO 與節點銷售，向投資者提供 20% 的代幣供應，為遊戲平台發展注入資金，同時保持社群對多數代幣的控制權。













藉助區塊鏈技術，玩家將獲得 「低成本擁有、交易、貢獻、治理與獲取獎勵」 的能力，這標誌着從傳統遊戲模式的根本性突破。玩家所有權模型包含核心要素：





真正的數位所有權：所有遊戲內資產以區塊鏈 NFT 形式呈現，賦予玩家可驗證的所有權，其效力不受遊戲狀態或開發者決策影響。





跨遊戲資產便攜性：基於透明、安全與玩家所有權原則，Moonveil 區塊鏈遊戲技術允許玩家在生態內兼容遊戲間交易、出售或轉移數位資產。





經濟參與權：玩家可透過遊戲行為賺取代幣，以商人或服務提供者身分參與遊戲經濟，並從遊戲生態整體增長中獲益。









「Moon Beams 忠誠度計劃」 體現了 Moonveil 與玩家建立長期關係的承諾，該計劃旨在獎勵持續參與，併為不同投入程度的玩家提供清晰的成長路徑，核心策略包括：





漸進式獎勵：玩家參與生態的時間越長、活躍度越高，獲得的獎勵與權益越豐厚，激勵長期參與。





社交遊戲元素：支援玩家間協作、競爭與社交互動的社群功能，建構提升平台價值的網絡效應。









Moonveil 已吸引多家專注於遊戲與區塊鏈技術的頂級風投機構投資，包括 Gumi Cryptos Capital、Spartan Group、Animoca Ventures 等。這些戰略投資帶來多重優勢：





資金資源：充足資本支撐雄心勃勃的技術與遊戲路線圖，不妥協於品質或時間線。





行業 expertise：風投機構帶來對遊戲與區塊鏈市場的深刻洞察，為產品開發與市場定位提供戰略指導。













Web3 遊戲領域自早期發展至今已顯著分化，主要競爭類別包括：





專注遊戲的區塊鏈：如 Immutable、Ronin、WAX 等，聚焦遊戲應用；





通用型 Layer-2 解決方案：如 Arbitrum、Optimism、Polygon 等，支援遊戲但非專屬；





整合區塊鏈的遊戲工作室：傳統遊戲公司為現有遊戲添加區塊鏈功能。









Moonveil 透過以下核心要素實現差異化：





技術卓越性：zkEVM 技術、AggLayer 整合與遊戲專屬優化的組合，建構了優於多數競品的技術基礎；





生態系統整體化策略：不侷限於單一遊戲或技術方案，而是建構支援整個遊戲價值鏈的綜合基礎設施；





玩家中心設計：深度聚焦玩家體驗、所有權與經濟參與，而非開發者或投資者中心模型。









Moonveil 勾勒出遊戲產業的未來圖景 —— 玩家真正擁有數位資產、經濟上參與所熱愛的遊戲，並從透明、社群驅動的開發流程中獲益。隨着區塊鏈技術巨頭與知名遊戲工作室的新型合作模式興起，Moonveil 正有望成為 「在快速、安全、經濟的區塊鏈上交付優質遊戲」 的下一個行業標杆。





目前 MORE 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買： 立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先佈局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：





現貨交易或合約交易； 2）在搜尋框中搜尋 MORE 代幣名稱，選擇 MORE 的

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。



