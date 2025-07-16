1. 什麼是 BBO 委託 BBO（Best Bid Offer）即最佳買價報價，旨在確保交易者獲得市場上最優的價格執行交易。BBO 用於快速設置與 BBO 選項匹配的限價單價格。下單時使用 BBO 選項，系統會自動選擇匹配的市場報價來執行訂單。 MEXC 平臺上 BBO 選項包含對手價1、對手價5 、同向價1 和同向價5 四個選項。 對手價1：將您的訂單價格設定為最優的反向市場價格，對於買單即為1. 什麼是 BBO 委託 BBO（Best Bid Offer）即最佳買價報價，旨在確保交易者獲得市場上最優的價格執行交易。BBO 用於快速設置與 BBO 選項匹配的限價單價格。下單時使用 BBO 選項，系統會自動選擇匹配的市場報價來執行訂單。 MEXC 平臺上 BBO 選項包含對手價1、對手價5 、同向價1 和同向價5 四個選項。 對手價1：將您的訂單價格設定為最優的反向市場價格，對於買單即為
新手學院/新手指南/合約/如何在 MEXC 上使用 BBO 委託

如何在 MEXC 上使用 BBO 委託

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
CreatorBid
BID$0.0501-3.35%
Taker Protocol
TAKER$0.005015-6.17%
比特幣
BTC$105,460.05+1.70%
RWAX
APP$0.0009112+15.38%

1. 什麼是 BBO 委託


BBO（Best Bid Offer）即最佳買價報價，旨在確保交易者獲得市場上最優的價格執行交易。BBO 用於快速設置與 BBO 選項匹配的限價單價格。下單時使用 BBO 選項，系統會自動選擇匹配的市場報價來執行訂單。

MEXC 平臺上 BBO 選項包含對手價1、對手價5 、同向價1 和同向價5 四個選項。

對手價1：將您的訂單價格設定為最優的反向市場價格，對於買單即為當前最低賣價，對於賣單即為最高買價。如果您在 BBO 委託中使用對手價1 ，您將以吃單（Taker）角色成交並支付對應的手續費。

對手價5：將您的訂單價格設定為第五檔最優的反向市場價格，對於買單即為第五低賣價，對於賣單即為第五高買價。如果您在 BBO 委託中使用對手價5 ，您將以吃單（Taker）角色成交並支付對應的手續費。

同向價1 ：將您的訂單價格設定為與您的訂單同向的最佳價格，對於買單即為當前最高買價，對於賣單即為最低賣價。如果您在 BBO 委託中使用同向價1 ，成交時會根據您是掛單（Maker）還是吃單（Taker）角色，系統自動扣除對應的手續費。

同向價5：將您的訂單價格設定為與您的訂單同向的第五檔最佳價格，對於買單即為第五高買價，對於賣單即為第五低賣價。如果您在 BBO 委託中使用同向價5 ，成交時會根據您是掛單（Maker）還是吃單（Taker）角色，系統自動扣除對應的手續費。

不同的選項代表了該筆訂單將以所選檔位對應盤口價格執行。例如用戶在 BBO 委託中選擇對手價1，完成數量輸入點擊開多時（主動買入方向），表示這筆訂單將按照反向賣盤 1 檔執行；如果點擊開空（主動賣出方向），表示這筆訂單將按照反向買盤 1 檔執行。

2. BBO 委託有哪些優勢


最佳執行價格：BBO 委託旨在以當前市場上的最佳買賣價執行交易，從而獲得最有利的交易價格，為交易者減少交易成本。

快速執行提高效率：BBO 委託能夠使交易者迅速進入市場，有助於交易者捕捉市場上的瞬時機會，減少因市場波動而導致的執行偏差。

自動調整價格：BBO 委託的價格通常會根據市場上的最佳買賣價自動調整，確保委託始終以最佳價格執行。

3. 如何在 MEXC 上使用 BBO 委託


目前在 MEXC 平臺合約交易限價單中，已增加 BBO 委託下單方式。

Web 端


打開 MEXC 合約交易頁面，在限價單中點擊【BBO】按鈕，即可開始 BBO 委託下單。


我們以前面提到的例子為例，選擇對手價1 進行 BTC 合約開多。

選擇【對手價1】，輸入或滑動下面的滑動按鈕，完成合約數量的設置，點擊【開多】完成 BTC 合約開倉。


App 端


1）打開 MEXC App，點擊下方【合約】按鈕。
2）在合約交易頁面，在【限價委託】下單方式中點擊【最優價】。
3）我們以前面提到的例子為例，選擇【對手價1 】進行 BTC 合約開多。
4）輸入或滑動下面的滑動按鈕，完成合約數量的設置。
5）點擊【開多】完成 BTC 合約開倉。


4. BBO 委託與限價單的區別


我們以上面的多頭倉位演示為例進行 BBO 委託與限價單區別的說明。

假如當前市場 BTC 合約最佳賣出價格是 62900 USDT。您使用限價單的話，您可以設定開多價格為 62500 USDT，等到價格來到這個價位後即可成功開多。

如果您使用的是 BBO 委託選擇對手價1 開多，BBO 委託會選擇當前最佳賣價，立即以 62900 USDT 的價格成交開多，提高您的交易效率。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金