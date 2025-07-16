如何在 MEXC 上使用 BBO 委託









BBO（Best Bid Offer）即最佳買價報價，旨在確保交易者獲得市場上最優的價格執行交易。BBO 用於快速設置與 BBO 選項匹配的限價單價格。下單時使用 BBO 選項，系統會自動選擇匹配的市場報價來執行訂單。





MEXC 平臺上 BBO 選項包含對手價1、對手價5 、同向價1 和同向價5 四個選項。





對手價1：將您的訂單價格設定為最優的反向市場價格，對於買單即為當前最低賣價，對於賣單即為最高買價。如果您在 BBO 委託中使用對手價1 ，您將以吃單（Taker）角色成交並支付對應的手續費。





對手價5：將您的訂單價格設定為第五檔最優的反向市場價格，對於買單即為第五低賣價，對於賣單即為第五高買價。如果您在 BBO 委託中使用對手價5 ，您將以吃單（Taker）角色成交並支付對應的手續費。





同向價1 ：將您的訂單價格設定為與您的訂單同向的最佳價格，對於買單即為當前最高買價，對於賣單即為最低賣價。如果您在 BBO 委託中使用同向價1 ，成交時會根據您是掛單（Maker）還是吃單（Taker）角色，系統自動扣除對應的手續費。





同向價5：將您的訂單價格設定為與您的訂單同向的第五檔最佳價格，對於買單即為第五高買價，對於賣單即為第五低賣價。如果您在 BBO 委託中使用同向價5 ，成交時會根據您是掛單（Maker）還是吃單（Taker）角色，系統自動扣除對應的手續費。





不同的選項代表了該筆訂單將以所選檔位對應盤口價格執行。例如用戶在 BBO 委託中選擇對手價1，完成數量輸入點擊開多時（主動買入方向），表示這筆訂單將按照反向賣盤 1 檔執行；如果點擊開空（主動賣出方向），表示這筆訂單將按照反向買盤 1 檔執行。









最佳執行價格：BBO 委託旨在以當前市場上的最佳買賣價執行交易，從而獲得最有利的交易價格，為交易者減少交易成本。





快速執行提高效率：BBO 委託能夠使交易者迅速進入市場，有助於交易者捕捉市場上的瞬時機會，減少因市場波動而導致的執行偏差。





自動調整價格：BBO 委託的價格通常會根據市場上的最佳買賣價自動調整，確保委託始終以最佳價格執行。









目前在 MEXC 平臺合約交易限價單中，已增加 BBO 委託下單方式。









打開 MEXC 合約交易頁面，在限價單中點擊【BBO】按鈕，即可開始 BBO 委託下單。









我們以前面提到的例子為例，選擇對手價1 進行 BTC 合約開多。





選擇【對手價1】，輸入或滑動下面的滑動按鈕，完成合約數量的設置，點擊【開多】完成 BTC 合約開倉。













1）打開 MEXC App，點擊下方【合約】按鈕。

2）在合約交易頁面，在【限價委託】下單方式中點擊【最優價】。

3）我們以前面提到的例子為例，選擇【對手價1 】進行 BTC 合約開多。

4）輸入或滑動下面的滑動按鈕，完成合約數量的設置。

5）點擊【開多】完成 BTC 合約開倉。













我們以上面的多頭倉位演示為例進行 BBO 委託與限價單區別的說明。





假如當前市場 BTC 合約最佳賣出價格是 62900 USDT。您使用限價單的話，您可以設定開多價格為 62500 USDT，等到價格來到這個價位後即可成功開多。





如果您使用的是 BBO 委託選擇對手價1 開多，BBO 委託會選擇當前最佳賣價，立即以 62900 USDT 的價格成交開多，提高您的交易效率。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。