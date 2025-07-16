如何修改現貨掛單中的訂單參數？





在現貨交易中，您可以對掛單中的限價單進行參數修改，包括價格和訂單數量。訂單參數修改成功後，原有訂單將被取消，系統會生成新的訂單。目前，該功能僅對現貨交易的限價單生效。









1.在現貨交易頁面下方，您可以看到【當前委託】。對您想要修改的訂單，點擊【修改】圖標。









2.您可以在彈窗中輸入新的價格和數量，然後點擊確定。













1.點擊MEXC App首頁【交易】，並進入頁面下方【當前委託】頁面。點擊訂單旁的【編輯】按鈕。









2.在彈窗中輸入新的價格和數量，然後點擊【確認】。







