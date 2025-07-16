Gaia：當區塊鏈邂逅人工智能，重構去中心化 AI 生態新圖景

區塊鏈與人工智能（AI）的融合正重塑技術格局，催生以去中心化、私隱保護及用戶賦權為核心的解決方案。 Gaia （又稱 GaiaNet AI）正是這一領域的先鋒項目，致力於構建一個支持 AI 應用持續學習、優化與成長的去中心化生態系統。透過賦能個人與企業創建、部署及變現 AI 代理（即其專業知識的數碼映射），Gaia 旨在打破中心化 AI 巨頭的壟斷，推動 AI 民主化。GaiaNet 代幣作為該生態的基石，不僅支撐治理、質押及支付功能，更實現了所有參與者的激勵協同。









Gaia 是一個去中心化 AI 基礎設施項目，助力用戶基於自身知識與技能創建、部署、擴展及變現定制化 AI 代理。自 2024 年啟動以來，Gaia 直擊中心化 AI 服務的痛點——私隱風險、透明度缺失與審查隱患。透過依托分佈式邊緣運算節點網絡，Gaia 支持個人與企業託管 AI 模型，構建了安全、抗審查的 AI 服務平台。





項目使命是打造「活態知識網絡」，讓 AI 應用實現持續學習與進化。Gaia 生態支持從教育輔導、客戶服務到金融交易等多元場景，用戶可部署反映自身專業能力的 AI「數碼分身」。據 CoinDesk 報導，其測試階段已激活超過 1000 個節點，並獲 Generative Ventures、Republic Capital 等機構 1000 萬美元種子輪融資，早期落地勢能顯著。









Gaia 的技術架構融合區塊鏈與前沿 AI 能力，構建穩健可擴展的平台。核心組件包括：









GaiaNet 以邊緣運算節點分佈式網絡為基礎，每個節點均託管針對特定任務微調的 AI 模型。有別於依賴專有伺服器的中心化 AI 平台，Gaia 節點由個人與企業自主營運，確保去中心化與抗審查特性。該架構支持安全可擴展的 AI 服務，每個節點均作為獨立的 AI 能力提供者。









GaiaNet 節點配備全套工具鏈，助力 AI 代理的創建與部署：





高效能運行時：跨平台應用運行環境確保 AI 代理在多硬件/軟件配置中高效運行

微調大語言模型（LLM）：用戶可從海量開源 LLM 中選擇並針對特定任務微調，生成高專業化 AI 代理

知識嵌入模型：將專有知識轉化為數值格式，使 AI 代理能高效利用特定數據集

向量數據庫：優化向量數據儲存與查詢，支持相似度搜索、推薦系統等任務

提示詞管理器：管理 AI 模型輸入，優化回應的準確性與相關性

開放 API 伺服器：提供兼容 OpenAI 的 API，實現與現有應用的無縫整合（來源：GaiaNet 官網）

插件系統：基於 LLM 輸出調用外部工具與函數，擴展 AI 代理能力





這些組件支持用戶將 AI 代理作為「數碼分身」部署，透過 Web API 提供服務。









GaiaNet 域名將相似 AI 代理聚合於統一互聯網域名下，為特定 AI 服務提供標準化入口。例如，某大學的學生支持 AI 代理可歸集於 gaianet.berkeley.edu 等域名下。域名營運方需質押 GaiaNet 代幣以擔保代理質量與可靠性，違規行為將觸發罰沒機制，確保網絡信任與一致性。









GaiaNet 的 OpenAI 兼容 API 是核心特性，開發者無需大幅調整現有工作流程即可將去中心化 AI 服務整合至應用中，降低採用門檻，擴大開發者與企業覆蓋。









GaiaNet DAO 負責網絡治理，代幣持有者可參與制定網絡參數、更新協議及資源分配決策，確保平台演進符合社群需求與優先級。









GaiaNet 架構設計支持高併發交易與運算負載，依托邊緣節點實現低延遲與高效能，即便網絡擴展也能保持穩定。去中心化節點部署亦增強抗風險能力，消除單點故障隱患。









Gaia 的設計旨在解決中心化 AI 服務的核心痛點：





私隱風險：中心化平台要求用戶分享敏感數據，存在數據安全與濫用隱患

透明度缺失：用戶難以知曉 AI 模型訓練過程與數據使用方式

審查與控制：中心化服務提供者可基於主觀決策限制 AI 服務存取





GaiaNet 透過以下機制化解上述問題：





去中心化：AI 模型分佈式部署於邊緣節點，避免單一主體掌控網絡，削弱中心化權力風險

私隱保護：AI 代理整合專有知識時無需暴露敏感數據，保障用戶控制權

透明度：區塊鏈技術將交易與治理決策記錄於公開賬本，強化信任與問責

抗審查性：網絡的去中心化特性使任何主體都難以限制 AI 服務存取





GaiaNet 代幣在生態中扮演關鍵角色，透過支撐治理、質押與支付功能，確保節點營運方、域名管理者、開發者與用戶等參與者的激勵與網絡成長目標一致。









GaiaNet 代幣是 Gaia 生態的原生功能性代幣，承載多重核心功能：









治理：作為 DAO 治理代幣，持有者可對網絡規則、協議更新及資源分配進行投票，確保社群直接參與平台發展，契合 Gaia 去中心化理念。





質押：代幣持有者可質押 GaiaNet 支持域名營運方，為其可信度背書。質押者可分享所支持域名產生的收益，但若域名出現違規行為，質押代幣將被罰沒，以此激勵高標準營運。





支付：GaiaNet 用於 AI 服務的 escrow 合約支付，交易時以即時匯率確定代幣價值，該機制即便在代幣價格波動期也能保障穩定性與參與積極性。









儘管 GaiaNet 代幣的總供應量與初始分配細節尚未公開，但其設計聚焦功能性與激勵性，核心要點包括：





功能型代幣：GaiaNet 是網絡參與的必需載體，用於交易、治理與質押。

積分激勵系統：Gaia 推出「Gaia XP」獎勵計劃，用戶可透過完成社交任務、購買域名、部署節點等行為賺取 gaiaPoints。這些積分預計將在代幣生成事件（TGE）後轉換為 GaiaNet 代幣，形成向早期貢獻者分發代幣的機制。

激勵設計：質押獎勵與治理參與機制鼓勵用戶長期投入網絡建設。





維度 詳情 代幣名稱 GaiaNet 區塊鏈 GaiaNet（Layer 1） 主要用途 治理、質押、AI 服務支付 總供應量 未公開 分配方式 基於積分系統（gaiaPoints）的未來代幣轉換 質押機制 質押者支持域名營運方，分享收益，面臨罰沒風險 支付機制 即時匯率的 escrow 合約 TGE 時間 預計測試階段後，可能於 2025 年啟動









AI 服務提供者：個人與企業可創建面向輔導、客戶支持、交易等細分場景的 AI 代理，並透過 API 服務實現變現，打造個人化 AI 解決方案新市場，讓知識創造者從專業技能中獲利。





開發者：開發者可將 GaiaNet 兼容 OpenAI 的 API 整合至應用，擺脫對中心化服務的依賴，在教育、金融、醫療等領域開拓創新可能。





域名營運方：營運方透過質押 GaiaNet 代幣管理域名，因維護高質量 AI 服務獲得獎勵，質押與罰沒機制確保其優先保障服務可靠性與可信度。





用戶：終端用戶可透過 GaiaNet 域名獲取安全、個人化且抗審查的 AI 服務，例如存取由去中心化 AI 代理支撐的教育資源、客戶支持或金融諮詢。









GaiaNet AI 由 Sydney L 與 Matt Wright 於 2024 年創立，團隊融合區塊鏈與 AI 領域專業經驗以推進項目願景。儘管團隊細節未完全公開，但已吸引資深顧問與投資機構支持，包括：





Lex Sokolin（Generative Ventures）：區塊鏈與 AI 投資領域的領軍人物

Brian Johnson（Republic Capital）：具備創新科技初創企業扶持經驗的投資人

Shawn Ng（7RIDGE）：專注去中心化技術的風險投資家

Kishore Bhatia：兼具技術與商業發展經驗的企業家

EVM Capital、Mantle EcoFund、ByteTrade Lab：深耕區塊鏈與 AI 領域的投資機構









Gaia 已完成 1000 萬美元種子輪融資，由 Generative Ventures、Republic Capital、7RIDGE 等機構領投。項目目前處於測試階段，已部署超過 1000 個活躍節點，展現強勁的早期採用態勢。關鍵里程碑包括：





測試階段：啟動後激活超過 1000 個節點，驗證市場需求

積分激勵系統：Gaia XP 計劃允許用戶賺取 gaiaPoints，未來轉換為 GaiaNet 代幣，促進社群參與

主網啟動：預計 2025 年上線，標誌著向全功能去中心化網絡的轉型

生態擴展：持續開發工具與服務，支撐 AI 代理的創建與部署









Gaia 深耕快速增長的去中心化 AI 市場，與 Fetch.AI、SingularityNET 等項目形成競爭。其獨特價值主張在於聚焦個人化 AI 代理與去中心化市場，區別於側重通用型 AI 模型的競品。透過整合區塊鏈技術，Gaia 確保平台的安全性、透明度與用戶控制權，直擊 AI 行業核心痛點。





項目潛在影響力包括：





AI 民主化：讓個人與中小企業而非僅大型企業獲取 AI 能力

私隱強化：保障用戶對數據與 AI 模型的控制權

創新孵化：為開發者提供去中心化環境以創建新型 AI 應用

經濟機遇：打造知識工作者透過 AI 代理變現專業技能的市場







