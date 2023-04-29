The Open Campus Protocol 是為教育工作者、內容創作者、家長、學生和合作出版商設計的去中心化解決方案，旨在解決當今教育領域的主要挑戰。 Open Campus Protocol 的核心是一項社區驅動的計劃，它利用區塊鏈技術的力量來創建更公平的教育系統。通過教育內容的創建和分發的去中心化，Open Campus Protocol使學生能夠訪問更多樣化的教育內容，同時為教育工作者提供新的機會來賺取收入並獲得對他們貢獻的認可。