精選內容/DeSci：重燃...技融合的新紀元

DeSci：重燃鏈上熱情，探索區塊鏈與生物科技融合的新紀元

從動物園到藝術家到 AI ，炒作的風終於吹到了 DeSci 。

近期，DeSci 領域再度躍居輿論浪尖，其熱度因 Binance Labs 對 BIO Protocol 的青睞而急劇升溫。隨着這一消息的公佈，VITA、GROW、RSC 等 DeSci 領域的代幣均大幅上漲，且在近日大盤回調中仍保持強勁表現。此前較爲冷清的 BIO Genesis 活動瞬間變得炙手可熱，名額被迅速搶佔一空，就連 BIO 團隊早期推出的 pump 小實驗平臺也彷彿再度“復活。


此刻，DeSci 領域彷彿一塊磁石，加密世界的熱錢紛至沓來。

DeSci 是什麼？


DeSci 全稱 Decentralized Science，去中心化科學，旨在通過使用 Web3 棧堆建立公共基礎設施，以公平公正地資助、創建、審查、認證、存儲科學研究項目。

DeSci 的目標是充分利用區塊鏈技術的優勢，解決傳統科學研究中的諸多挑戰，如資金籌集困難、數據共享不足、研究透明度低等問題，從而加速科學發現和技術創新。作爲應用去中心化技術的科研方法，DeSci 將徹底改變傳統科學（TradSci）的運作模式。它不再依賴中心化機構和中間商，而是通過去中心化的手段實現知識的創造與傳播。當前，DeSci項目主要聚焦於解決融資問題，特別是在生物科技領域展現出巨大潛力。

Vitalik & CZ 重點關注，名人效應顯著


DeSci 在 Memecoin上的爆火並非偶然。在去年 12 月，DeSci 敘事就因幣安創始人 CZ 的提及和 Coinbase 創始人創立的 ResearchHub 而備受關注。

而近期，以太坊創始人 Vitalik Buterin（ V神 ）的重提以及幣安對 BIO Protocol 的投資，更是讓 DeSci 領域鏈上情緒高漲，接連創造出潮熱項目。這些名人的關注和投資無疑爲 DeSci 領域注入了更多的活力和信心。



這股由名人效應引發的熱潮，不僅推動了 DeSci 概念的普及，還加速了相關項目的落地與發展。隨著 Vitalik 和 CZ 等業界領袖的持續關注，更多投資者和開發者開始涌入 DeSci 領域，探索如何將科學研究的去中心化、透明化與區塊鏈技術的優勢相結合，以重塑科研生態。

在此背景下，DeSci 項目如雨後春筍般涌現，或聚焦於科研數據的共享與驗證，或致力於構建更加公平、開放的科研資助機制，還有的則嘗試通過區塊鏈技術保障科研成果的原創性與知識產權。根據 Messari Research 對 DeSci 賽道的梳理，主要將其分類爲：融資、研究、數據、同行評審、出版、基礎設施與服務、藝術、科學開放生態、社區幾大類。其中，DeSci 項目中有 50% 是在過去一年內建立的。從圖中可以看出，目前的 DeSci 的生態版圖中，以 DAO 最爲最繁榮，而其他的如 NFT 相關的組合概念，都還處於比較蠻荒早期的狀態。


與此同時，隨著 DeSci 領域鏈上熱情的不斷高漲，市場也迎來了更爲豐富的投資機會。

DeSci 代表項目盤點


利福平（rifampicin）又稱立放黴素，爲一種半合成廣效性抗生素，主要抑制細菌 RNA 的合成，有明顯的殺菌作用，可治療包含結核病、痳瘋病、沙眼，以及退伍軍人症等疾病。

尿石素 A 是一種有機化合物，分子式 C(13)H(8)O(4)，屬於尿石素類化合物，是鞣花單寧（Ellagitannins）代謝產物。

SCIHUB 爲開源學術論文圖書館，屬於科學捐助概念。神經科學家 Alexandra Elbakyan 於 2011 年創立，目的是免費開放學術論文給所有人使用，但也引發侵權疑慮。 WTF Academy 創辦人曾購買 SCIHUB 代幣總供應量的 22%，之後轉移 20% 至 Alexandra Elbakyan 的錢包，表示對 Scihub 的支持。

如何在 MEXC 上參與 DeSci ？


在探索如何參與 DeSci 這一新興領域時，選擇一個可靠且服務優質的交易平臺至關重要。MEXC，憑藉其卓越的服務和極具競爭力的費率，在眾多平臺中脫穎而出，成爲購買 RIFURO 等 DeSci 相關代幣的理想選擇。無論您是熱衷於合約交易的投機者，還是偏好現貨交易的穩健投資者，MEXC都能爲您提供全方位的交易選擇和超值體驗。

接下來，以 APP端購買 RIFSOL （因存在同名代幣，平臺使用 RIFSOL 作爲代幣名稱，請注意區分）爲例，詳解該如何在 MEXC 參與 DeSci 項目。

  • 第一步：登陸 MEXC App，點擊【交易】；
  • 第二步：點擊【現貨交易】，在考覈區選擇【RIFSOL/USDT】，或者直接搜索【RIFSOL/USDT】；
  • 第三步：點擊【買入RIFSOL】。


如果您擅長利用合約交易來實現盈利，那麼 RIFSOL USDT 永續合約 無疑是一個值得考慮的選擇。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


