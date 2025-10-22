











打開 MEXC 官網 ，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。









在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。









按照頁面提示，核對【郵箱】是否為您帳號綁定的郵箱。如果您的帳號沒有綁定郵箱，您需要輸入郵箱，作為接收審核等重要資訊的聯絡方式。除郵箱是必填項外，Telegram 帳號和手機號均為選填項，您可以根據自身需要決定是否填寫。





勾選【帶單交易員協議】後，點選【提交】等待審核結果。申請後 MEXC 將在 1-2 個工作日內透過電子郵件/站內信/簡訊發送申請結果。審核通過後，您可以開始進行帶單。









注意：在申請成為交易員時，您不能跟隨任何交易員，如果有請您先取消當前跟隨的交易員後再進行申請。成為交易員後您將無法跟隨其他交易員。









成為帶單交易員後，在跟單交易頁面，點選個人面板上的【>】，進入我的帶單頁面。









在我的帶單頁面，您可以查看帶單數據、分潤數據、我的跟隨者、關注列表，以及進行暱稱、簡介、頭像、帶單交易對等設定。













MEXC 跟單交易支持公域和私域兩種帶單模式。

公域：不限定用戶，任何跟單用戶都可以跟隨您的投資組合。

私域：只有受邀用戶可查看，不被用戶公開看見，每天可修改 1 次。





如果交易員開啟私領域帶單，分潤最高可設定 50%。









開啟私域帶單後，您可以設定：

1）開放所有用戶跟單：只要用戶有邀請連結或邀請碼即可。

2）只開放使用自己推薦碼註冊的用戶跟單。





私域帶單注意事項：

1）您將不會在跟單廣場、關注列表、以及頂級交易員中展示。用戶依舊可以透過搜尋的方式找到您。

2）僅受邀用戶能跟隨您的交易。透過搜尋方式找到您的用戶，也需要輸入對應的邀請碼才可以跟單。

3）如已有跟單用戶，您需要先結束跟單關係。如果您當前有跟單者，無法切換為私域帶單方式。

4）公域和私域切換後，當天不可再次變更。





當您設定成私域帶單模式後，在【我的跟隨者】頁面，點選【立即邀請】。









在邀請頁面點選【創建連結】，填寫邀請文案、邀請人數，選擇邀請範圍，完成後點選【確定】即可生成您的專屬邀請連結。受邀用戶可通過邀請連結跟隨您開始跟單交易。













在【我的帶單】頁面點選【設定】，您可以對帶單功能、允許跟隨、僅我邀請的用戶可跟隨、僅跟單用戶可見倉位記錄功能進行開關，設定頭像、帶單交易對、用戶暱稱和簡介。完成後點選【提交】按鈕即可生效。





其中：

帶單功能 ：開啟帶單功能時，您的跟隨者才會跟隨交易。

允許跟隨 ：關閉開關，代表不允許新的用戶跟單。打開開關，代表允許新的用戶跟單。

僅我邀請的用戶可跟隨 ：關閉開關，代表所有用戶都可以跟單。打開開關，代表僅允許您邀請的用戶可跟單。

僅跟單用戶可見倉位記錄：開啓後，僅跟單用戶可見當前和歷史倉位記錄。





另外需要注意的是，當前支持跟單交易的模式，僅限於 U 本位合約雙向持倉。不同的合約交易對，允許的最大槓桿倍數有所不同，請以頁面顯示為準。













設定完成帶單資訊後，點選頁面上的【開始交易】按鈕，彈出【有效帶單條件】彈窗，您可以再次核對您當前的帶單交易對以及查看當前剩餘可帶單數量，注意合約總權益不得低於 50.00 USDT。確認無誤後點選【確認】跳轉至合約交易頁面。





若您勾選了【不再提示】，之後再次點選【開始交易】按鈕將不再彈出【有效帶單條件】彈窗，將直接跳轉至合約交易頁面。













根據您設定的帶單交易對，如 BTC USDT ，在合約交易頁面進行開倉。完成開倉後返回我的帶單頁面，在【帶單數據】下的【當前帶單】中，您可以看到剛剛開倉的訂單。





點選【平倉】，您的倉位和您的跟隨者的倉位，將會以市價平倉，完成這一次的帶單交易。若交易員發生部分平倉時，跟隨者對應的跟單也會按交易員平倉比例部分平倉。













在我的帶單頁面，點選【帶單數據】下的【歷史帶單】，即可查看歷史帶單資訊。













在我的跟單頁面，點選【我的跟隨者】，您可以查看到當前跟隨者、跟隨時間、跟單賬戶總權益，點選【操作】下的【排除】可以暫時不讓跟隨者跟單。需要注意的是，只有當跟隨者沒有跟單倉位且跟單賬戶總權益小於 5 USDT的時候，才能移除跟隨者。









當跟隨人數到達 900 人時，即可申請提升人數上限。









如果您不想讓任何跟隨者跟隨，您可以在【設定】中，關閉【允許跟隨】的按鈕。









在我的跟單頁面點選【分潤數據】按鈕，即可查看分潤詳情。





分潤規則：當天 00:00 (UTC+08:00) 結算過去 24 小時，跟隨者已平跟單倉位產生的分潤，結算周期為：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 當天 00:00 (UTC+08:00)，結算周期內跟隨者總盈虧大於 0 才會分潤。





分潤比例：默認分潤比例為10%，可申請修改分潤比例， 1 天內至多修改一次。









App 端操作方式和 Web 端基本一致，您可以在 MEXC App 首頁，點選快捷按鈕【更多】→【合約】→【跟單交易】進入跟單頁面，在跟單頁面成功申請成為交易員後開始帶單。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



