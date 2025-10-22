跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。 1. 如何成為跟單交易員 打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。 在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。 跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。 1. 如何成為跟單交易員 打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。 在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。
跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。

1. 如何成為跟單交易員


打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。


在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。


按照頁面提示，核對【郵箱】是否為您帳號綁定的郵箱。如果您的帳號沒有綁定郵箱，您需要輸入郵箱，作為接收審核等重要資訊的聯絡方式。除郵箱是必填項外，Telegram 帳號和手機號均為選填項，您可以根據自身需要決定是否填寫。

勾選【帶單交易員協議】後，點選【提交】等待審核結果。申請後 MEXC 將在 1-2 個工作日內透過電子郵件/站內信/簡訊發送申請結果。審核通過後，您可以開始進行帶單。


注意：在申請成為交易員時，您不能跟隨任何交易員，如果有請您先取消當前跟隨的交易員後再進行申請。成為交易員後您將無法跟隨其他交易員。

2. 如何帶單


成為帶單交易員後，在跟單交易頁面，點選個人面板上的【>】，進入我的帶單頁面。


在我的帶單頁面，您可以查看帶單數據分潤數據我的跟隨者關注列表，以及進行暱稱、簡介、頭像、帶單交易對等設定


2.1 設定帶單模式


MEXC 跟單交易支持公域和私域兩種帶單模式。
  • 公域：不限定用戶，任何跟單用戶都可以跟隨您的投資組合。
  • 私域：只有受邀用戶可查看，不被用戶公開看見，每天可修改 1 次。

如果交易員開啟私領域帶單，分潤最高可設定 50%。


開啟私域帶單後，您可以設定：
1）開放所有用戶跟單：只要用戶有邀請連結或邀請碼即可。
2）只開放使用自己推薦碼註冊的用戶跟單。

私域帶單注意事項：
1）您將不會在跟單廣場、關注列表、以及頂級交易員中展示。用戶依舊可以透過搜尋的方式找到您。
2）僅受邀用戶能跟隨您的交易。透過搜尋方式找到您的用戶，也需要輸入對應的邀請碼才可以跟單。
3）如已有跟單用戶，您需要先結束跟單關係。如果您當前有跟單者，無法切換為私域帶單方式。
4）公域和私域切換後，當天不可再次變更。

當您設定成私域帶單模式後，在【我的跟隨者】頁面，點選【立即邀請】。


在邀請頁面點選【創建連結】，填寫邀請文案、邀請人數，選擇邀請範圍，完成後點選【確定】即可生成您的專屬邀請連結。受邀用戶可通過邀請連結跟隨您開始跟單交易。


2.2 設定帶單資訊


在【我的帶單】頁面點選【設定】，您可以對帶單功能允許跟隨僅我邀請的用戶可跟隨僅跟單用戶可見倉位記錄功能進行開關，設定頭像帶單交易對用戶暱稱簡介。完成後點選【提交】按鈕即可生效。

其中：
  • 帶單功能：開啟帶單功能時，您的跟隨者才會跟隨交易。
  • 允許跟隨：關閉開關，代表不允許新的用戶跟單。打開開關，代表允許新的用戶跟單。
  • 僅我邀請的用戶可跟隨：關閉開關，代表所有用戶都可以跟單。打開開關，代表僅允許您邀請的用戶可跟單。
  • 僅跟單用戶可見倉位記錄：開啓後，僅跟單用戶可見當前和歷史倉位記錄。

另外需要注意的是，當前支持跟單交易的模式，僅限於 U 本位合約雙向持倉。不同的合約交易對，允許的最大槓桿倍數有所不同，請以頁面顯示為準。


2.3 開始帶單交易


設定完成帶單資訊後，點選頁面上的【開始交易】按鈕，彈出【有效帶單條件】彈窗，您可以再次核對您當前的帶單交易對以及查看當前剩餘可帶單數量，注意合約總權益不得低於 50.00 USDT。確認無誤後點選【確認】跳轉至合約交易頁面。

若您勾選了【不再提示】，之後再次點選【開始交易】按鈕將不再彈出【有效帶單條件】彈窗，將直接跳轉至合約交易頁面。



根據您設定的帶單交易對，如 BTC USDT ，在合約交易頁面進行開倉。完成開倉後返回我的帶單頁面，在【帶單數據】下的【當前帶單】中，您可以看到剛剛開倉的訂單。

點選【平倉】，您的倉位和您的跟隨者的倉位，將會以市價平倉，完成這一次的帶單交易。若交易員發生部分平倉時，跟隨者對應的跟單也會按交易員平倉比例部分平倉。


2.4 查看歷史帶單


在我的帶單頁面，點選【帶單數據】下的【歷史帶單】，即可查看歷史帶單資訊。


3. 如何管理跟隨者


在我的跟單頁面，點選【我的跟隨者】，您可以查看到當前跟隨者跟隨時間跟單賬戶總權益，點選【操作】下的【排除】可以暫時不讓跟隨者跟單。需要注意的是，只有當跟隨者沒有跟單倉位且跟單賬戶總權益小於 5 USDT的時候，才能移除跟隨者。


當跟隨人數到達 900 人時，即可申請提升人數上限。


如果您不想讓任何跟隨者跟隨，您可以在【設定】中，關閉【允許跟隨】的按鈕。

4. 如何查看分潤


在我的跟單頁面點選【分潤數據】按鈕，即可查看分潤詳情。

分潤規則：當天 00:00 (UTC+08:00) 結算過去 24 小時，跟隨者已平跟單倉位產生的分潤，結算周期為：前一天 00:00 (UTC+08:00) ~ 當天 00:00 (UTC+08:00)，結算周期內跟隨者總盈虧大於 0 才會分潤。

分潤比例：默認分潤比例為10%，可申請修改分潤比例， 1 天內至多修改一次。


App 端操作方式和 Web 端基本一致，您可以在 MEXC App 首頁，點選快捷按鈕【更多】→【合約】→【跟單交易】進入跟單頁面，在跟單頁面成功申請成為交易員後開始帶單。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

