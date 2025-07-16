



流動性是在金融學中是一個含義較廣的詞語，在不同的語境可以有不同的含義。但總的來說，流動性可以分為以下幾個概念：

1）資產變現能力的強弱，指將現有資產或財富換為其他資產的能力。

2）主體償債能力強弱。常用於企業，如果企業資產現金流較多，則流動性好。

3）市場中的貨幣存量多寡。適用於宏觀經濟領域，如果貨幣的總供應量大於總需求量，則是流動性過剩。





在加密貨幣交易中，流動性指的是第一種情況。除此之外，加密市場的流動性通常還可以分成鏈上流動性和中心化交易所流動性等類別。本文重點討論中心化交易所的流動性。









如前文所述，流動性是金融交易中的一個重要概念，是指將其現有資產或財富換為其他資產的能力。在加密貨幣交易中，流動性特指將某一種類加密貨幣轉換為法定貨幣或者其他加密的難易程度。





流動性對於加密貨幣十分重要，如果某個加密貨幣流動性好，用戶的買進和賣出操作對於市場行情影響很小，不會造成價格的大幅波動。反之，如果某個加密貨幣流動性差，用戶的買進和賣出操作可能對市場行情帶來很大的波動，造成市場價格的大幅上漲或者下跌。其次，在流動性較高的市場，買進和賣出通常較為容易。因為，流動性由市場參與者提供，市場參與者越多流動性越好，買賣訂單也就越多，用戶更容易成交。相反，流動性差，往往意味着用戶的訂單成交相對困難。









通常可以使用兩種方法簡單判斷流動性的大小：

買入/賣出價差：即買入最高價和賣出最低賣出價之間的價格差異，通常價差越小，流動性越高。

市場深度:即委託列表中買入和賣出訂單數量，通常買入和賣出訂單數量越多，流動性就越高。









流動性的直接影響因素為交易量，除此之外還有監管環境、市場情緒等間接影響因素。間接因素通過影響交易量變化最終導致流動性發生變化。





3.1 交易量





交易量是影響流動性的直接因素。交易量的大小和買賣訂單數量多少成正比，交易量越大買賣訂單數量越多，意味着市場參與者也越多，代幣的流動性越高，用戶可以方便地進行資產兌換。





對於在交易所進行交易的用戶來說，在交易時必然會成為掛單方或者吃單方其中一種角色，對於掛單方來說會增加流動性，而對於吃單方來說則是消耗量流動性。





3.2 市場情緒





市場情緒分為正面情緒和負面情緒。正面情緒往往會增加投資者的信心，他們因為害怕錯過從而誘發市場交易，增加市場流動性。負面情緒會帶來不好的影響，增加投資者恐懼心理，可能會減少市場交易，降低流動性。



