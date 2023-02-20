六種方法讓賬戶更安全

本文章將介紹多種簡單的帳戶保護措施以及一些必須養成的優良習慣。

您需要為您在互聯網上的所有帳戶設置不同的高強度密碼。數字貨幣交易平臺帳戶等資產儲蓄帳戶更應嚴加保護。強烈建議您的密碼長度應超過八個字符，同時包含大小寫字母、數字和特殊字符。

設置高強度密碼只是良好的開始，並不意味著在以後的時間賬戶沒有風險。網絡攻擊者企圖通過各種方式盜取密碼，定期更改密碼是保護賬戶的良好習慣。

請註意，帳戶密碼一旦更改，則在未來24小時內將無法提取資金。這樣可以防止潛在攻擊者通過更改密碼盜取受害者的資金。

帳戶創建完畢後，首要任務是激活雙重身份驗證(2FA)。我們推薦使用谷歌身份驗證器。強烈建議您記錄重置密鑰，以便在新手機中使用雙重身份驗證(2FA)代碼。

您可以在最近登陸記錄中檢查帳戶的登陸設備記錄。如果發現陌生或不再使用的設備，請將其刪除。您還可以檢查帳戶登陸的IP地址以及登錄時間。如果發現任何可疑登陸，請立即凍結帳戶。

您的帳戶擁有一項名為提現設置的安全功能。它允許用戶設定可以提取資金的白名單錢包地址。開啟白名單功能後，您只能提現至白名單中的地址。

MEXC-API是一種幫助更高級的交易者最大程度的使用MEXC交易引擎。

然而，使用API密鑰時需要同外部應用程序共享數據，同樣存在一定風險。因此，在使用MEXC-API時，應考慮基於IP地址的訪問限製。只有加入白名單的IP地址擁有訪問權限。此外，API密鑰也應定期更新，避免外泄。

在本文中，我們介紹了多種保障帳戶安全的簡易措施，防止黑客盜取用戶手中來之不易的虛擬貨幣。

如需檢查個人帳戶當前的安全級別，請訪問我們官網的安全中心。如果使用MEXC-APP，同樣也在安全中心選項卡中進行進行檢查。