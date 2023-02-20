六種方法讓賬戶更安全

您需要為您在互聯網上的所有帳戶設置不同的高強度密碼。數字貨幣交易平臺帳戶等資產儲蓄帳戶更應嚴加保護。強烈建議您的密碼長度應超過八個字符，同時包含大小寫字母、數字和特殊字符。
設置高強度密碼只是良好的開始，並不意味著在以後的時間賬戶沒有風險。網絡攻擊者企圖通過各種方式盜取密碼，定期更改密碼是保護賬戶的良好習慣。
請註意，帳戶密碼一旦更改，則在未來24小時內將無法提取資金。這樣可以防止潛在攻擊者通過更改密碼盜取受害者的資金。
帳戶創建完畢後，首要任務是激活雙重身份驗證(2FA)。我們推薦使用谷歌身份驗證器。強烈建議您記錄重置密鑰，以便在新手機中使用雙重身份驗證(2FA)代碼。
您可以在最近登陸記錄中檢查帳戶的登陸設備記錄。如果發現陌生或不再使用的設備，請將其刪除。您還可以檢查帳戶登陸的IP地址以及登錄時間。如果發現任何可疑登陸，請立即凍結帳戶。
網絡釣魚是不法分子企圖冒充他人或企業騙取個人信息的網絡攻擊手段。這也是目前最常見的攻擊方式，您應時刻保持警惕。
推薦您將MEXC官網保存至瀏覽器書簽，避免每次登錄時手動輸入地址。如果尚未將MEXC官網加入書簽，您可添加以下鏈接：
https://www.mexc.com
。這項簡單的措施可以屏蔽許多虛假的MEXC網站，防止其誘騙您輸入帳戶信息。
同時也建議您使用防釣魚碼功能，您可以設置獨一無二的代碼，系統會自動的將其植入MEXC發送的郵件中。啟用防釣魚碼後，即可根據其判斷收到的通知郵件是否真實可信。