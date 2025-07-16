新手攻略：以問答形式解說BRC-20代幣





BRC-20標準是目前加密貨幣行業的一個熱門話題。這個標準吸引了很多人的註意，不僅因為它是新標準，還因為它對整個加密貨幣行業產生的重大影響，如導致交易費用大幅增長。下面讓我們通過這篇文章，重新了解一下關於BRC-20的基本知識。





問：什麽是BRC-20？





BRC-20是一種促進比特幣區塊鏈上代幣發行和轉賬的標準。其在比特幣網絡上發行代幣的便利性導致了自其誕生以來許多代幣的產生。





BRC-20是Domo在今年3月創建的。另外，BRC是英文Bitcoin Request for Comment的縮寫，中文意思是比特幣徵求意見。





問：BRC-20使用什麽技術？





BRC-20使用一個叫做Ordinal的協議，它最初是為了實現比特幣NFT而創建的。





相同價值的比特幣不能成為NFT，因為它與其他相同價值的比特幣沒有區別。但該協議通過在比特幣區塊鏈上記錄圖像和文本，使這個比特幣成為NFT。





可以說，BRC-20是基於一個原本應該創建NFT的協議，但卻讓創建各種（不是NFT的）代幣變得更加容易。





用BRC-20創建的代幣不使用智能合約來自動履行合約，但允許用戶之間通過在比特幣網絡上存儲JSON文件來進行交易。無論加密貨幣或區塊鏈都被廣泛使用的JSON是一種用於存儲結構化數據的文件格式，不能像智能合約那樣執行複雜的條件。





問：通過BRC-20創建的代幣有多少？





因為BRC-20是一種允許在比特幣區塊鏈上輕鬆創建代幣的技術，大量不同的代幣被創建。





據BRC-20.io稱，截至5月13日，已創建了超過14,000個代幣，總市值為5.3億美金。在同一時刻，24小時的交易量為2億美元。





問：在BRC-20中，值得關註的代幣有哪些？





在BRC-20中創建的市值和流動性（24小時交易量）最高的幣是Ordinals（ORDI）。BRC-20.io數據顯示，截至5月13日，其市值為3.3億美元，24小時交易量為2億美元。





截至5月13日，BRC-20創建的代幣的市值和24小時交易量中ORDI佔了絕大比例。BRC-20已經創建了一些源於互聯網Meme的Memecoin，但它們遠遠沒有達到與ORDI一樣的市值和交易量。隨著交易所開始上線BRC-20，其他代幣將被上架，情況可能會發生變化。





問：BRC-20對整個加密貨幣市場的影響是什麽？





BRC-20的影響不再局限於BRC-20所創建的代幣。





自BRC-20推出以來，比特幣區塊鏈上的BRC-20交易數量已多次超過常規的BTC交易。BRC-20創建的代幣造成了比特幣網絡的擁堵，此外，比特幣轉賬費用創下了過去兩年間的新高。很多人都看到了一些交易所因轉賬擁堵而暫停比特幣轉賬的報道。





對於不斷上漲的手續費，人們意見不一。更高的費用為礦工提供了保護比特幣安全穩健性的動力，而其他比特幣用戶則要承擔費用。無論如何，BRC-20帶來的手續費上漲已經對比特幣交易環境產生了重大影響。





問：發展前景如何？



