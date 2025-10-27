ZeroTrust（ZERØ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00651493 $ 0.00651493 $ 0.00651493 24H最低价 $ 0.0084845 $ 0.0084845 $ 0.0084845 24H最高价 24H最低价 $ 0.00651493$ 0.00651493 $ 0.00651493 24H最高价 $ 0.0084845$ 0.0084845 $ 0.0084845 历史最高 $ 0.0084845$ 0.0084845 $ 0.0084845 最低价 $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 涨跌幅（1H） +3.94% 涨跌幅（1D） +19.02% 漲跌幅（7D） +44.86% 漲跌幅（7D） +44.86%

ZeroTrust（ZERØ）当前实时价格为 $0.00775397。过去 24 小时内，ZERØ 的交易价格在 $ 0.00651493 至 $ 0.0084845 之间波动，市场活跃度显著。ZERØ 的历史最高价为 $ 0.0084845，历史最低价为 $ 0.00134542。

从短期表现来看，ZERØ 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.94%，过去 24 小时内变动为 +19.02%，过去 7 天内累计变动为 +44.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZeroTrust（ZERØ）市场信息

市值 $ 2.86M$ 2.86M $ 2.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.77M$ 7.77M $ 7.77M 流通量 367.74M 367.74M 367.74M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZeroTrust 的当前市值为 $ 2.86M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZERØ 的流通量为 367.74M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.77M。