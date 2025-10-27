WOLFI（WOLFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00005967 $ 0.00005967 $ 0.00005967 24H最低价 $ 0.00007244 $ 0.00007244 $ 0.00007244 24H最高价 24H最低价 $ 0.00005967$ 0.00005967 $ 0.00005967 24H最高价 $ 0.00007244$ 0.00007244 $ 0.00007244 历史最高 $ 0.00191356$ 0.00191356 $ 0.00191356 最低价 $ 0.000033$ 0.000033 $ 0.000033 涨跌幅（1H） +0.08% 涨跌幅（1D） +15.38% 漲跌幅（7D） -9.05% 漲跌幅（7D） -9.05%

WOLFI（WOLFI）当前实时价格为 $0.0000721。过去 24 小时内，WOLFI 的交易价格在 $ 0.00005967 至 $ 0.00007244 之间波动，市场活跃度显著。WOLFI 的历史最高价为 $ 0.00191356，历史最低价为 $ 0.000033。

从短期表现来看，WOLFI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.08%，过去 24 小时内变动为 +15.38%，过去 7 天内累计变动为 -9.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WOLFI（WOLFI）市场信息

市值 $ 721.93K$ 721.93K $ 721.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 721.93K$ 721.93K $ 721.93K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

WOLFI 的当前市值为 $ 721.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WOLFI 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 721.93K。