VUSD（VUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H最低价 $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24H最高价 24H最低价 $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24H最高价 $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 历史最高 $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 最低价 $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 涨跌幅（1H） -0.99% 涨跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） +0.79% 漲跌幅（7D） +0.79%

VUSD（VUSD）当前实时价格为 $1.007。过去 24 小时内，VUSD 的交易价格在 $ 1.002 至 $ 1.019 之间波动，市场活跃度显著。VUSD 的历史最高价为 $ 1.044，历史最低价为 $ 0.96079。

从短期表现来看，VUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.99%，过去 24 小时内变动为 +0.33%，过去 7 天内累计变动为 +0.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VUSD（VUSD）市场信息

市值 $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M 流通量 1.63M 1.63M 1.63M 总供应量 1,626,283.539628267 1,626,283.539628267 1,626,283.539628267

VUSD 的当前市值为 $ 1.66M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VUSD 的流通量为 1.63M，总供应量是 1626283.539628267，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.66M。