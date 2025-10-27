VPay（VPAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00706127 $ 0.00706127 $ 0.00706127 24H最低价 $ 0.00970367 $ 0.00970367 $ 0.00970367 24H最高价 24H最低价 $ 0.00706127$ 0.00706127 $ 0.00706127 24H最高价 $ 0.00970367$ 0.00970367 $ 0.00970367 历史最高 $ 0.00970367$ 0.00970367 $ 0.00970367 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +13.41% 涨跌幅（1D） +9.15% 漲跌幅（7D） +105.40% 漲跌幅（7D） +105.40%

VPay（VPAY）当前实时价格为 $0.0089577。过去 24 小时内，VPAY 的交易价格在 $ 0.00706127 至 $ 0.00970367 之间波动，市场活跃度显著。VPAY 的历史最高价为 $ 0.00970367，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VPAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +13.41%，过去 24 小时内变动为 +9.15%，过去 7 天内累计变动为 +105.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VPay（VPAY）市场信息

市值 $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.78M$ 8.78M $ 8.78M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VPay 的当前市值为 $ 8.78M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VPAY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.78M。