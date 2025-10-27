VCRED（VCRED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.994812 $ 0.994812 $ 0.994812 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.994812$ 0.994812 $ 0.994812 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 最低价 $ 0.985855$ 0.985855 $ 0.985855 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） -0.21% 漲跌幅（7D） +0.24% 漲跌幅（7D） +0.24%

VCRED（VCRED）当前实时价格为 $0.997956。过去 24 小时内，VCRED 的交易价格在 $ 0.994812 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。VCRED 的历史最高价为 $ 1.004，历史最低价为 $ 0.985855。

从短期表现来看，VCRED 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 -0.21%，过去 7 天内累计变动为 +0.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VCRED（VCRED）市场信息

市值 $ 12.57M$ 12.57M $ 12.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 997.90M$ 997.90M $ 997.90M 流通量 12.60M 12.60M 12.60M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VCRED 的当前市值为 $ 12.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。VCRED 的流通量为 12.60M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 997.90M。