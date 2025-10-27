USDu（USDU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.999328 至 $ 1.0
24H最低价 $ 0.999328
24H最高价 $ 1.0
历史最高 $ 1.011
最低价 $ 0.990456
涨跌幅（1H） +0.02%
涨跌幅（1D） +0.06%
漲跌幅（7D） -0.13%

USDu（USDU）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，USDU 的交易价格在 $ 0.999328 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。USDU 的历史最高价为 $ 1.011，历史最低价为 $ 0.990456。

从短期表现来看，USDU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +0.06%，过去 7 天内累计变动为 -0.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

USDu（USDU）市场信息

市值 $ 18.23M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 18.23M
流通量 18.23M
总供应量 18,226,907.368114

USDu 的当前市值为 $ 18.23M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDU 的流通量为 18.23M，总供应量是 18226907.368114，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.23M。