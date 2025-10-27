TikTrix（TRIX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.060804 $ 0.060804 $ 0.060804 24H最低价 $ 0.068818 $ 0.068818 $ 0.068818 24H最高价 24H最低价 $ 0.060804$ 0.060804 $ 0.060804 24H最高价 $ 0.068818$ 0.068818 $ 0.068818 历史最高 $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 最低价 $ 0.05795$ 0.05795 $ 0.05795 涨跌幅（1H） -0.00% 涨跌幅（1D） -3.83% 漲跌幅（7D） -27.64% 漲跌幅（7D） -27.64%

TikTrix（TRIX）当前实时价格为 $0.066158。过去 24 小时内，TRIX 的交易价格在 $ 0.060804 至 $ 0.068818 之间波动，市场活跃度显著。TRIX 的历史最高价为 $ 0.258948，历史最低价为 $ 0.05795。

从短期表现来看，TRIX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -3.83%，过去 7 天内累计变动为 -27.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TikTrix（TRIX）市场信息

市值 $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 132.32M$ 132.32M $ 132.32M 流通量 124.08M 124.08M 124.08M 总供应量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

TikTrix 的当前市值为 $ 8.21M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRIX 的流通量为 124.08M，总供应量是 2000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.32M。