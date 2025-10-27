Taboshi（TABOSHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 14.12 $ 14.12 $ 14.12 24H最低价 $ 15.49 $ 15.49 $ 15.49 24H最高价 24H最低价 $ 14.12$ 14.12 $ 14.12 24H最高价 $ 15.49$ 15.49 $ 15.49 历史最高 $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 最低价 $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 涨跌幅（1H） +0.31% 涨跌幅（1D） +8.16% 漲跌幅（7D） +2.30% 漲跌幅（7D） +2.30%

Taboshi（TABOSHI）当前实时价格为 $15.3。过去 24 小时内，TABOSHI 的交易价格在 $ 14.12 至 $ 15.49 之间波动，市场活跃度显著。TABOSHI 的历史最高价为 $ 47.25，历史最低价为 $ 12.53。

从短期表现来看，TABOSHI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.31%，过去 24 小时内变动为 +8.16%，过去 7 天内累计变动为 +2.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Taboshi（TABOSHI）市场信息

市值 $ 839.93K$ 839.93K $ 839.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M 流通量 54.95K 54.95K 54.95K 总供应量 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Taboshi 的当前市值为 $ 839.93K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TABOSHI 的流通量为 54.95K，总供应量是 185964.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.84M。