Stream Guy（STREAMGUY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00147765$ 0.00147765 $ 0.00147765 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.60% 涨跌幅（1D） +4.56% 漲跌幅（7D） -20.60% 漲跌幅（7D） -20.60%

Stream Guy（STREAMGUY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，STREAMGUY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。STREAMGUY 的历史最高价为 $ 0.00147765，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，STREAMGUY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.60%，过去 24 小时内变动为 +4.56%，过去 7 天内累计变动为 -20.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Stream Guy（STREAMGUY）市场信息

市值 $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K 流通量 999.84M 999.84M 999.84M 总供应量 999,837,483.31387 999,837,483.31387 999,837,483.31387

Stream Guy 的当前市值为 $ 35.30K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STREAMGUY 的流通量为 999.84M，总供应量是 999837483.31387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.30K。