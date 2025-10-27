Speedrun（RUN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000608 $ 0.00000629 24H最低价 $ 0.00000608 24H最高价 $ 0.00000629 历史最高 $ 0.00429723 最低价 $ 0.0000053 涨跌幅（1H） +1.22% 涨跌幅（1D） +3.36% 漲跌幅（7D） +11.79%

Speedrun（RUN）当前实时价格为 $0.00000629。过去 24 小时内，RUN 的交易价格在 $ 0.00000608 至 $ 0.00000629 之间波动，市场活跃度显著。RUN 的历史最高价为 $ 0.00429723，历史最低价为 $ 0.0000053。

从短期表现来看，RUN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.22%，过去 24 小时内变动为 +3.36%，过去 7 天内累计变动为 +11.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Speedrun（RUN）市场信息

市值 $ 6.29K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.29K 流通量 999.84M 总供应量 999,839,217.0024183

Speedrun 的当前市值为 $ 6.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUN 的流通量为 999.84M，总供应量是 999839217.0024183，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.29K。