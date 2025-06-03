SOLIDE 价格 (SOLIDE)
今天 SOLIDE (SOLIDE) 的实时价格为 0.00001058 USD。目前其市值为 $ 10.54K USD。SOLIDE 兑换 USD 的价格为实时更新。
SOLIDE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SOLIDE 当天价格变化为 -3.25%
- 其循环供应量为 1000.00M USD
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今天内，SOLIDE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SOLIDE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000028214。
在过去60天内，SOLIDE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SOLIDE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.25%
|30天
|$ -0.0000028214
|-26.66%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SOLIDE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.60%
-3.25%
-2.18%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SOLIDE is a powerful, browser-based development environment specifically designed for Solana smart contract development. With features like real-time compilation, integrated testing, and one-click deployment, it streamlines the development process for both beginners and experienced developers. Why Choose SOLIDE Secure Development Built-in security checks and best practices for safe smart contract development Powerful Compilation Advanced compilation tools with real-time error checking and optimization Community Driven Join a thriving community of Solana developers and contributors
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|1 SOLIDE 兑换 VND
₫0.2784127
|1 SOLIDE 兑换 AUD
A$0.0000162932
|1 SOLIDE 兑换 GBP
￡0.0000078292
|1 SOLIDE 兑换 EUR
€0.0000092046
|1 SOLIDE 兑换 USD
$0.00001058
|1 SOLIDE 兑换 MYR
RM0.0000448592
|1 SOLIDE 兑换 TRY
₺0.0004139954
|1 SOLIDE 兑换 JPY
¥0.0015144212
|1 SOLIDE 兑换 RUB
₽0.0008344446
|1 SOLIDE 兑换 INR
₹0.0009058596
|1 SOLIDE 兑换 IDR
Rp0.1734425952
|1 SOLIDE 兑换 KRW
₩0.0145729978
|1 SOLIDE 兑换 PHP
₱0.0005890944
|1 SOLIDE 兑换 EGP
￡E.0.000525826
|1 SOLIDE 兑换 BRL
R$0.0000599886
|1 SOLIDE 兑换 CAD
C$0.0000144946
|1 SOLIDE 兑换 BDT
৳0.0012932992
|1 SOLIDE 兑换 NGN
₦0.0167404166
|1 SOLIDE 兑换 UAH
₴0.000439599
|1 SOLIDE 兑换 VES
Bs0.00101568
|1 SOLIDE 兑换 PKR
Rs0.0029760482
|1 SOLIDE 兑换 KZT
₸0.0054200282
|1 SOLIDE 兑换 THB
฿0.000344908
|1 SOLIDE 兑换 TWD
NT$0.0003175058
|1 SOLIDE 兑换 AED
د.إ0.0000388286
|1 SOLIDE 兑换 CHF
Fr0.0000086756
|1 SOLIDE 兑换 HKD
HK$0.0000829472
|1 SOLIDE 兑换 MAD
.د.م0.0000972302
|1 SOLIDE 兑换 MXN
$0.0002034534