Shack Token（SHACK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.02582517
24H最高价 $ 0.02827928
历史最高 $ 0.02827928
最低价 $ 0.00495461
涨跌幅（1H） +0.02%
涨跌幅（1D） +5.08%
漲跌幅（7D） +22.94%

Shack Token（SHACK）当前实时价格为 $0.02800218。过去 24 小时内，SHACK 的交易价格在 $ 0.02582517 至 $ 0.02827928 之间波动，市场活跃度显著。SHACK 的历史最高价为 $ 0.02827928，历史最低价为 $ 0.00495461。

从短期表现来看，SHACK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +5.08%，过去 7 天内累计变动为 +22.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Shack Token（SHACK）市场信息

市值 $ 11.12M
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 28.00M
流通量 397.13M
总供应量 999,996,523.400132

Shack Token 的当前市值为 $ 11.12M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SHACK 的流通量为 397.13M，总供应量是 999996523.400132，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.00M。