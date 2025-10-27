Robotexon（ROX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00367828 $ 0.00367828 $ 0.00367828 24H最低价 $ 0.00418811 $ 0.00418811 $ 0.00418811 24H最高价 24H最低价 $ 0.00367828$ 0.00367828 $ 0.00367828 24H最高价 $ 0.00418811$ 0.00418811 $ 0.00418811 历史最高 $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 最低价 $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +10.05% 漲跌幅（7D） +22.08% 漲跌幅（7D） +22.08%

Robotexon（ROX）当前实时价格为 $0.00406347。过去 24 小时内，ROX 的交易价格在 $ 0.00367828 至 $ 0.00418811 之间波动，市场活跃度显著。ROX 的历史最高价为 $ 0.03880303，历史最低价为 $ 0.00291126。

从短期表现来看，ROX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +10.05%，过去 7 天内累计变动为 +22.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robotexon（ROX）市场信息

市值 $ 284.00K$ 284.00K $ 284.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 405.71K$ 405.71K $ 405.71K 流通量 70.00M 70.00M 70.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Robotexon 的当前市值为 $ 284.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ROX 的流通量为 70.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 405.71K。