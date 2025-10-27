Robora 当前实时价格为 0.02691107 USD。跟踪 RBR 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RBR 价格趋势。Robora 当前实时价格为 0.02691107 USD。跟踪 RBR 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RBR 价格趋势。

Robora 价格 (RBR)

未上架

1 RBR 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02691107
$0.02691107
-19.60%1D
USD
Robora (RBR) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:44:13 (UTC+8)

Robora（RBR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.02369817
$ 0.02369817
24H最低价
$ 0.03359827
$ 0.03359827
24H最高价

$ 0.02369817
$ 0.02369817

$ 0.03359827
$ 0.03359827

$ 0.210107
$ 0.210107

$ 0.01295042
$ 0.01295042

-15.55%

-19.64%

-33.31%

-33.31%

Robora（RBR）当前实时价格为 $0.02691107。过去 24 小时内，RBR 的交易价格在 $ 0.02369817$ 0.03359827 之间波动，市场活跃度显著。RBR 的历史最高价为 $ 0.210107，历史最低价为 $ 0.01295042

从短期表现来看，RBR 在过去 1 小时内的价格变动为 -15.55%，过去 24 小时内变动为 -19.64%，过去 7 天内累计变动为 -33.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robora（RBR）市场信息

$ 1.83M
$ 1.83M

--
--

$ 2.69M
$ 2.69M

68.01M
68.01M

100,000,000.0
100,000,000.0

Robora 的当前市值为 $ 1.83M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RBR 的流通量为 68.01M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.69M

Robora（RBR）价格历史 USD

今天内，Robora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00657809341146641
在过去30天内，Robora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0181832394
在过去60天内，Robora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0129294612
在过去90天内，Robora 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00657809341146641-19.64%
30天$ -0.0181832394-67.56%
60天$ -0.0129294612-48.04%
90天$ 0--

什么是Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Robora (RBR) 资源

Robora 价格预测 (USD)

Robora（RBR）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Robora（RBR）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Robora 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Robora 价格预测

RBR 兑换为当地货币

Robora（RBR）代币经济

了解 Robora（RBR）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RBR 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Robora (RBR) 的其他问题

Robora（RBR）今日价格是多少？
RBR 实时价格为 0.02691107 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 RBR 兑 USD 的价格是多少？
当前 RBR 兑 USD 的价格为 $ 0.02691107。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Robora 的市值是多少？
RBR 的市值为 $ 1.83M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
RBR 的流通供应量是多少？
RBR 的流通供应量为 68.01M USD
RBR 的历史最高价（ATH）是多少？
RBR 的历史最高价是 0.210107 USD
RBR 的历史最低价（ATL）是多少？
RBR 的历史最低价是 0.01295042 USD
RBR 的交易量是多少？
RBR 的 24 小时实时交易量为 -- USD
RBR 今年会涨吗？
RBR 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 RBR 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:44:13 (UTC+8)

Robora（RBR）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$114,826.93

$4,181.18

$0.04220

$5.8126

$203.28

$4,181.18

$114,826.93

$203.28

$2.6579

$0.20779

$0.00000

$0.00000

$0.0144

$0.000000000000073

$0.010711

$0.000000000000000000013939

$0.000000000000016

$0.0003534

$0.0608

$0.14400

