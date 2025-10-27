Robora（RBR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02369817 24H最低价 $ 0.03359827 24H最高价 历史最高 $ 0.210107 最低价 $ 0.01295042 涨跌幅（1H） -15.55% 涨跌幅（1D） -19.64% 漲跌幅（7D） -33.31%

Robora（RBR）当前实时价格为 $0.02691107。过去 24 小时内，RBR 的交易价格在 $ 0.02369817 至 $ 0.03359827 之间波动，市场活跃度显著。RBR 的历史最高价为 $ 0.210107，历史最低价为 $ 0.01295042。

从短期表现来看，RBR 在过去 1 小时内的价格变动为 -15.55%，过去 24 小时内变动为 -19.64%，过去 7 天内累计变动为 -33.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robora（RBR）市场信息

市值 $ 1.83M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.69M 流通量 68.01M 总供应量 100,000,000.0

Robora 的当前市值为 $ 1.83M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RBR 的流通量为 68.01M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.69M。