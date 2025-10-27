Ringfence（RING）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0.00136267 $ 0.00136267 $ 0.00136267 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0.00136267$ 0.00136267 $ 0.00136267 历史最高 $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.38% 涨跌幅（1D） +11.27% 漲跌幅（7D） +84.98% 漲跌幅（7D） +84.98%

Ringfence（RING）当前实时价格为 $0.00131953。过去 24 小时内，RING 的交易价格在 $ 0 至 $ 0.00136267 之间波动，市场活跃度显著。RING 的历史最高价为 $ 0.00631812，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RING 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.38%，过去 24 小时内变动为 +11.27%，过去 7 天内累计变动为 +84.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ringfence（RING）市场信息

市值 $ 67.75K$ 67.75K $ 67.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 流通量 51.35M 51.35M 51.35M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ringfence 的当前市值为 $ 67.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RING 的流通量为 51.35M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.32M。