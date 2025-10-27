RAGE GUY（RAGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00213681 24H最高价 $ 0.00241736 历史最高 $ 0.00592337 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -2.12% 涨跌幅（1D） -1.20% 漲跌幅（7D） +50.81%

RAGE GUY（RAGE）当前实时价格为 $0.00220313。过去 24 小时内，RAGE 的交易价格在 $ 0.00213681 至 $ 0.00241736 之间波动，市场活跃度显著。RAGE 的历史最高价为 $ 0.00592337，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，RAGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.12%，过去 24 小时内变动为 -1.20%，过去 7 天内累计变动为 +50.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

RAGE GUY（RAGE）市场信息

市值 $ 2.17M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.17M 流通量 984.02M 总供应量 984,024,868.249868

RAGE GUY 的当前市值为 $ 2.17M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RAGE 的流通量为 984.02M，总供应量是 984024868.249868，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.17M。