PumpMeme（PM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24H最低价 $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24H最高价 24H最低价 $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24H最高价 $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 历史最高 $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 最低价 $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） -0.29% 漲跌幅（7D） -0.29%

PumpMeme（PM）当前实时价格为 $1.14。过去 24 小时内，PM 的交易价格在 $ 1.12 至 $ 1.14 之间波动，市场活跃度显著。PM 的历史最高价为 $ 1.15，历史最低价为 $ 1.026。

从短期表现来看，PM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +0.04%，过去 7 天内累计变动为 -0.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PumpMeme（PM）市场信息

市值 $ 19.30M$ 19.30M $ 19.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 113.54M$ 113.54M $ 113.54M 流通量 17.00M 17.00M 17.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

PumpMeme 的当前市值为 $ 19.30M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PM 的流通量为 17.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.54M。