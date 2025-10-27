pSOL（PSOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 192.1 $ 192.1 $ 192.1 24H最低价 $ 204.07 $ 204.07 $ 204.07 24H最高价 24H最低价 $ 192.1$ 192.1 $ 192.1 24H最高价 $ 204.07$ 204.07 $ 204.07 历史最高 $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 最低价 $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 涨跌幅（1H） +1.10% 涨跌幅（1D） +5.56% 漲跌幅（7D） +8.80% 漲跌幅（7D） +8.80%

pSOL（PSOL）当前实时价格为 $204.09。过去 24 小时内，PSOL 的交易价格在 $ 192.1 至 $ 204.07 之间波动，市场活跃度显著。PSOL 的历史最高价为 $ 253.13，历史最低价为 $ 173.55。

从短期表现来看，PSOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.10%，过去 24 小时内变动为 +5.56%，过去 7 天内累计变动为 +8.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

pSOL（PSOL）市场信息

市值 $ 540.47K$ 540.47K $ 540.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 540.47K$ 540.47K $ 540.47K 流通量 2.65K 2.65K 2.65K 总供应量 2,648.461477867 2,648.461477867 2,648.461477867

pSOL 的当前市值为 $ 540.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PSOL 的流通量为 2.65K，总供应量是 2648.461477867，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 540.47K。