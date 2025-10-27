PickleVault（PICKLE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00117942 24H最高价 $ 0.00187056 历史最高 $ 0.00814848 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -2.26% 涨跌幅（1D） -1.62% 漲跌幅（7D） -9.11%

PickleVault（PICKLE）当前实时价格为 $0.00127158。过去 24 小时内，PICKLE 的交易价格在 $ 0.00117942 至 $ 0.00187056 之间波动，市场活跃度显著。PICKLE 的历史最高价为 $ 0.00814848，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PICKLE 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.26%，过去 24 小时内变动为 -1.62%，过去 7 天内累计变动为 -9.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PickleVault（PICKLE）市场信息

市值 $ 520.78K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 520.78K 流通量 410.00M 总供应量 409,997,713.763235

PickleVault 的当前市值为 $ 520.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PICKLE 的流通量为 410.00M，总供应量是 409997713.763235，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 520.78K。