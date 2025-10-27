Peengu（PEENGU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00004554 $ 0.00004554 $ 0.00004554 24H最低价 $ 0.00004877 $ 0.00004877 $ 0.00004877 24H最高价 24H最低价 $ 0.00004554$ 0.00004554 $ 0.00004554 24H最高价 $ 0.00004877$ 0.00004877 $ 0.00004877 历史最高 $ 0.00014284$ 0.00014284 $ 0.00014284 最低价 $ 0.00003484$ 0.00003484 $ 0.00003484 涨跌幅（1H） +0.20% 涨跌幅（1D） +6.81% 漲跌幅（7D） +7.51% 漲跌幅（7D） +7.51%

Peengu（PEENGU）当前实时价格为 $0.00004865。过去 24 小时内，PEENGU 的交易价格在 $ 0.00004554 至 $ 0.00004877 之间波动，市场活跃度显著。PEENGU 的历史最高价为 $ 0.00014284，历史最低价为 $ 0.00003484。

从短期表现来看，PEENGU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.20%，过去 24 小时内变动为 +6.81%，过去 7 天内累计变动为 +7.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Peengu（PEENGU）市场信息

市值 $ 48.04K$ 48.04K $ 48.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 48.04K$ 48.04K $ 48.04K 流通量 985.87M 985.87M 985.87M 总供应量 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Peengu 的当前市值为 $ 48.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PEENGU 的流通量为 985.87M，总供应量是 985868910.9955742，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.04K。