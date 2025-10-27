NEEDL（NEEDL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.00002405
24H最高价 $ 0.00002487
历史最高 $ 0.0001015
最低价 $ 0.00001851
涨跌幅（1H） --
涨跌幅（1D） +2.27%
漲跌幅（7D） +7.19%

NEEDL（NEEDL）当前实时价格为 $0.00002474。过去 24 小时内，NEEDL 的交易价格在 $ 0.00002405 至 $ 0.00002487 之间波动，市场活跃度显著。NEEDL 的历史最高价为 $ 0.0001015，历史最低价为 $ 0.00001851。

从短期表现来看，NEEDL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.27%，过去 7 天内累计变动为 +7.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NEEDL（NEEDL）市场信息

市值 $ 24.74K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 24.74K
流通量 1000.00M
总供应量 999,999,999.979412

NEEDL 的当前市值为 $ 24.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。NEEDL 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999999.979412，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.74K。