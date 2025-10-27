mindworms（MINDWORMS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002752 $ 0.00002752 $ 0.00002752 24H最低价 $ 0.00003171 $ 0.00003171 $ 0.00003171 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002752$ 0.00002752 $ 0.00002752 24H最高价 $ 0.00003171$ 0.00003171 $ 0.00003171 历史最高 $ 0.00056254$ 0.00056254 $ 0.00056254 最低价 $ 0.00002712$ 0.00002712 $ 0.00002712 涨跌幅（1H） +13.43% 涨跌幅（1D） +19.92% 漲跌幅（7D） -9.45% 漲跌幅（7D） -9.45%

mindworms（MINDWORMS）当前实时价格为 $0.00003441。过去 24 小时内，MINDWORMS 的交易价格在 $ 0.00002752 至 $ 0.00003171 之间波动，市场活跃度显著。MINDWORMS 的历史最高价为 $ 0.00056254，历史最低价为 $ 0.00002712。

从短期表现来看，MINDWORMS 在过去 1 小时内的价格变动为 +13.43%，过去 24 小时内变动为 +19.92%，过去 7 天内累计变动为 -9.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

mindworms（MINDWORMS）市场信息

市值 $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.48K$ 31.48K $ 31.48K 流通量 998.01M 998.01M 998.01M 总供应量 998,014,104.732334 998,014,104.732334 998,014,104.732334

mindworms 的当前市值为 $ 31.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MINDWORMS 的流通量为 998.01M，总供应量是 998014104.732334，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.48K。