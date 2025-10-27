Midas mHYPER（MHYPER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24H最低价 $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 24H最高价 24H最低价 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 24H最高价 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 历史最高 $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 最低价 $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +0.16% 漲跌幅（7D） +0.16%

Midas mHYPER（MHYPER）当前实时价格为 $1.048。过去 24 小时内，MHYPER 的交易价格在 $ 1.048 至 $ 1.048 之间波动，市场活跃度显著。MHYPER 的历史最高价为 $ 1.048，历史最低价为 $ 1.024。

从短期表现来看，MHYPER 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Midas mHYPER（MHYPER）市场信息

市值 $ 270.42M$ 270.42M $ 270.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 270.42M$ 270.42M $ 270.42M 流通量 258.15M 258.15M 258.15M 总供应量 258,260,833.154359 258,260,833.154359 258,260,833.154359

Midas mHYPER 的当前市值为 $ 270.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MHYPER 的流通量为 258.15M，总供应量是 258260833.154359，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 270.42M。