Mashida（MSHD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01646733 $ 0.01646733 $ 0.01646733 24H最低价 $ 0.01726646 $ 0.01726646 $ 0.01726646 24H最高价 24H最低价 $ 0.01646733$ 0.01646733 $ 0.01646733 24H最高价 $ 0.01726646$ 0.01726646 $ 0.01726646 历史最高 $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 最低价 $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -2.03% 漲跌幅（7D） -2.53% 漲跌幅（7D） -2.53%

Mashida（MSHD）当前实时价格为 $0.01664084。过去 24 小时内，MSHD 的交易价格在 $ 0.01646733 至 $ 0.01726646 之间波动，市场活跃度显著。MSHD 的历史最高价为 $ 0.02299756，历史最低价为 $ 0.0057113。

从短期表现来看，MSHD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -2.03%，过去 7 天内累计变动为 -2.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Mashida（MSHD）市场信息

市值 $ 166.46M$ 166.46M $ 166.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 166.46M$ 166.46M $ 166.46M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Mashida 的当前市值为 $ 166.46M, 它过去 24 小时的交易量为 --。MSHD 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.46M。