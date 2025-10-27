KnockOut Games（GG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00252603 24H最高价 $ 0.004061 历史最高 $ 0.00457556 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -8.69% 涨跌幅（1D） +23.66% 漲跌幅（7D） +211.04%

KnockOut Games（GG）当前实时价格为 $0.00351068。过去 24 小时内，GG 的交易价格在 $ 0.00252603 至 $ 0.004061 之间波动，市场活跃度显著。GG 的历史最高价为 $ 0.00457556，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GG 在过去 1 小时内的价格变动为 -8.69%，过去 24 小时内变动为 +23.66%，过去 7 天内累计变动为 +211.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KnockOut Games（GG）市场信息

市值 $ 3.51M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.51M 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

KnockOut Games 的当前市值为 $ 3.51M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GG 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.51M。