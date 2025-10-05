Hyperwave HLP（HWHLP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24H最低价 $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24H最高价 24H最低价 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24H最高价 $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 历史最高 $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 最低价 $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +0.00% 漲跌幅（7D） +0.00%

Hyperwave HLP（HWHLP）当前实时价格为 $1.031。过去 24 小时内，HWHLP 的交易价格在 $ 1.028 至 $ 1.035 之间波动，市场活跃度显著。HWHLP 的历史最高价为 $ 1.045，历史最低价为 $ 0.967762。

从短期表现来看，HWHLP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hyperwave HLP（HWHLP）市场信息

市值 $ 11.57M$ 11.57M $ 11.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.57M$ 11.57M $ 11.57M 流通量 11.23M 11.23M 11.23M 总供应量 11,226,868.220871 11,226,868.220871 11,226,868.220871

Hyperwave HLP 的当前市值为 $ 11.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HWHLP 的流通量为 11.23M，总供应量是 11226868.220871，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.57M。