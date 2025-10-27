GPUAI（GPUAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00610088 24H最高价 $ 0.0071827 历史最高 $ 0.6198 最低价 $ 0.00437792 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -6.99% 漲跌幅（7D） +10.28%

GPUAI（GPUAI）当前实时价格为 $0.00648614。过去 24 小时内，GPUAI 的交易价格在 $ 0.00610088 至 $ 0.0071827 之间波动，市场活跃度显著。GPUAI 的历史最高价为 $ 0.6198，历史最低价为 $ 0.00437792。

从短期表现来看，GPUAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -6.99%，过去 7 天内累计变动为 +10.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GPUAI（GPUAI）市场信息

市值 $ 398.90K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 648.61K 流通量 61.50M 总供应量 100,000,000.0

GPUAI 的当前市值为 $ 398.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GPUAI 的流通量为 61.50M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 648.61K。