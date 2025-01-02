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GorplesCoin 价格 (GORPLES)

USD

GorplesCoin (GORPLES) 实时价格图表

$0.00201155
$0.00201155$0.00201155
+1.90%(1D)

今天 GorplesCoin (GORPLES) 的价格

今天 GorplesCoin (GORPLES) 的实时价格为 0.00201155 USD。目前其市值为 $ 1.15M USD。GORPLES 兑换 USD 的价格为实时更新。
GorplesCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.70K USD
- GorplesCoin 当天价格变化为 +1.91%
- 其循环供应量为 570.79M USD

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GorplesCoin (GORPLES) 价格表现 USD

今天内，GorplesCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，GorplesCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001577819
在过去60天内，GorplesCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002874951
在过去90天内，GorplesCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002071279359492621

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+1.91%
30天$ -0.0001577819-7.84%
60天$ -0.0002874951-14.29%
90天$ -0.002071279359492621-50.73%

GorplesCoin (GORPLES) 价格分析

GorplesCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00186932
$ 0.00186932$ 0.00186932

$ 0.00207033
$ 0.00207033$ 0.00207033

$ 0.126695
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-0.05%

+1.91%

+9.05%

GorplesCoin (GORPLES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 19.70K
$ 19.70K$ 19.70K

570.79M
570.79M 570.79M

什么是GorplesCoin (GORPLES)

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GorplesCoin (GORPLES) 资源

官网

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GORPLES 兑换为当地货币

1 GORPLES 兑换 AUD
A$0.00321848
1 GORPLES 兑换 GBP
0.00160924
1 GORPLES 兑换 EUR
0.001931088
1 GORPLES 兑换 USD
$0.00201155
1 GORPLES 兑换 MYR
RM0.0089916285
1 GORPLES 兑换 TRY
0.0710278305
1 GORPLES 兑换 JPY
¥0.3161150825
1 GORPLES 兑换 RUB
0.2242677095
1 GORPLES 兑换 INR
0.172470297
1 GORPLES 兑换 IDR
Rp32.4443502965
1 GORPLES 兑换 PHP
0.1164888605
1 GORPLES 兑换 EGP
￡E.0.102146509
1 GORPLES 兑换 BRL
R$0.0127733425
1 GORPLES 兑换 CAD
C$0.002896632
1 GORPLES 兑换 BDT
0.240380225
1 GORPLES 兑换 NGN
3.113839169
1 GORPLES 兑换 UAH
0.084605793
1 GORPLES 兑换 VES
Bs0.10258905
1 GORPLES 兑换 PKR
Rs0.5603172525
1 GORPLES 兑换 KZT
1.0559229415
1 GORPLES 兑换 THB
฿0.068915703
1 GORPLES 兑换 TWD
NT$0.0661598795
1 GORPLES 兑换 CHF
Fr0.001810395
1 GORPLES 兑换 HKD
HK$0.0156297435
1 GORPLES 兑换 MAD
.د.م0.020316655