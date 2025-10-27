Gorilla（GORILLA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00238833 $ 0.00238833 $ 0.00238833 24H最低价 $ 0.00252211 $ 0.00252211 $ 0.00252211 24H最高价 24H最低价 $ 0.00238833$ 0.00238833 $ 0.00238833 24H最高价 $ 0.00252211$ 0.00252211 $ 0.00252211 历史最高 $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 最低价 $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 涨跌幅（1H） +0.78% 涨跌幅（1D） +0.12% 漲跌幅（7D） -6.73% 漲跌幅（7D） -6.73%

Gorilla（GORILLA）当前实时价格为 $0.00249987。过去 24 小时内，GORILLA 的交易价格在 $ 0.00238833 至 $ 0.00252211 之间波动，市场活跃度显著。GORILLA 的历史最高价为 $ 0.01120028，历史最低价为 $ 0.0011281。

从短期表现来看，GORILLA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.78%，过去 24 小时内变动为 +0.12%，过去 7 天内累计变动为 -6.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Gorilla（GORILLA）市场信息

市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gorilla 的当前市值为 $ 2.50M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GORILLA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.50M。