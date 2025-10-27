fxhash（FXH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00569289 24H最低价 $ 0.00663 24H最高价 历史最高 $ 0.03486908 最低价 $ 0.00382405 涨跌幅（1H） +3.46% 涨跌幅（1D） +14.96% 漲跌幅（7D） -35.15%

fxhash（FXH）当前实时价格为 $0.00662506。过去 24 小时内，FXH 的交易价格在 $ 0.00569289 至 $ 0.00663 之间波动，市场活跃度显著。FXH 的历史最高价为 $ 0.03486908，历史最低价为 $ 0.00382405。

从短期表现来看，FXH 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.46%，过去 24 小时内变动为 +14.96%，过去 7 天内累计变动为 -35.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

fxhash（FXH）市场信息

市值 $ 3.45M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.63M 流通量 520.00M 总供应量 1,000,000,000.0

fxhash 的当前市值为 $ 3.45M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FXH 的流通量为 520.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.63M。