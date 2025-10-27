fxhash 当前实时价格为 0.00662506 USD。跟踪 FXH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FXH 价格趋势。fxhash 当前实时价格为 0.00662506 USD。跟踪 FXH 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FXH 价格趋势。

fxhash 价格 (FXH)

1 FXH 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00662506
$0.00662506
+14.90%1D
fxhash (FXH) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 08:27:55 (UTC+8)

fxhash（FXH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00569289
$ 0.00569289
24H最低价
$ 0.00663
$ 0.00663
24H最高价

$ 0.00569289
$ 0.00569289

$ 0.00663
$ 0.00663

$ 0.03486908
$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405

+3.46%

+14.96%

-35.15%

-35.15%

fxhash（FXH）当前实时价格为 $0.00662506。过去 24 小时内，FXH 的交易价格在 $ 0.00569289$ 0.00663 之间波动，市场活跃度显著。FXH 的历史最高价为 $ 0.03486908，历史最低价为 $ 0.00382405

从短期表现来看，FXH 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.46%，过去 24 小时内变动为 +14.96%，过去 7 天内累计变动为 -35.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

fxhash（FXH）市场信息

$ 3.45M
$ 3.45M

--
--

$ 6.63M
$ 6.63M

520.00M
520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

fxhash 的当前市值为 $ 3.45M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FXH 的流通量为 520.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.63M

fxhash（FXH）价格历史 USD

今天内，fxhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00086219
在过去30天内，fxhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0032111049
在过去60天内，fxhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025541474
在过去90天内，fxhash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.02135180055899464

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00086219+14.96%
30天$ +0.0032111049+48.47%
60天$ -0.0025541474-38.55%
90天$ -0.02135180055899464-76.31%

什么是fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

fxhash (FXH) 资源

fxhash 价格预测 (USD)

fxhash（FXH）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 fxhash（FXH）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 fxhash 的长期和短期价格预测。

现在就查看 fxhash 价格预测

FXH 兑换为当地货币

fxhash（FXH）代币经济

了解 fxhash（FXH）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FXH 代币的完整经济学

大家还在问：关于 fxhash (FXH) 的其他问题

fxhash（FXH）今日价格是多少？
FXH 实时价格为 0.00662506 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FXH 兑 USD 的价格是多少？
当前 FXH 兑 USD 的价格为 $ 0.00662506。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
fxhash 的市值是多少？
FXH 的市值为 $ 3.45M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FXH 的流通供应量是多少？
FXH 的流通供应量为 520.00M USD
FXH 的历史最高价（ATH）是多少？
FXH 的历史最高价是 0.03486908 USD
FXH 的历史最低价（ATL）是多少？
FXH 的历史最低价是 0.00382405 USD
FXH 的交易量是多少？
FXH 的 24 小时实时交易量为 -- USD
FXH 今年会涨吗？
FXH 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FXH 价格预测 获取更深入的分析。
fxhash（FXH）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

