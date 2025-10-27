FTMTOKEN（FTMX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.057507 24H最高价 $ 0.062505 历史最高 $ 0.137551 最低价 $ 0.01575309 涨跌幅（1H） +0.76% 涨跌幅（1D） +6.01% 漲跌幅（7D） -5.27%

FTMTOKEN（FTMX）当前实时价格为 $0.061699。过去 24 小时内，FTMX 的交易价格在 $ 0.057507 至 $ 0.062505 之间波动，市场活跃度显著。FTMX 的历史最高价为 $ 0.137551，历史最低价为 $ 0.01575309。

从短期表现来看，FTMX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +6.01%，过去 7 天内累计变动为 -5.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FTMTOKEN（FTMX）市场信息

市值 $ 15.42M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 40.10M 流通量 250.00M 总供应量 650,000,000.0

FTMTOKEN 的当前市值为 $ 15.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FTMX 的流通量为 250.00M，总供应量是 650000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 40.10M。