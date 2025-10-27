Freya Protocol（FREYA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00979401 $ 0.00979401 $ 0.00979401 24H最低价 $ 0.01461835 $ 0.01461835 $ 0.01461835 24H最高价 24H最低价 $ 0.00979401$ 0.00979401 $ 0.00979401 24H最高价 $ 0.01461835$ 0.01461835 $ 0.01461835 历史最高 $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 最低价 $ 0.00004021$ 0.00004021 $ 0.00004021 涨跌幅（1H） -0.12% 涨跌幅（1D） +22.96% 漲跌幅（7D） -25.03% 漲跌幅（7D） -25.03%

Freya Protocol（FREYA）当前实时价格为 $0.01413411。过去 24 小时内，FREYA 的交易价格在 $ 0.00979401 至 $ 0.01461835 之间波动，市场活跃度显著。FREYA 的历史最高价为 $ 0.04563979，历史最低价为 $ 0.00004021。

从短期表现来看，FREYA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.12%，过去 24 小时内变动为 +22.96%，过去 7 天内累计变动为 -25.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Freya Protocol（FREYA）市场信息

市值 $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.75M$ 7.75M $ 7.75M 流通量 500.31M 500.31M 500.31M 总供应量 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Freya Protocol 的当前市值为 $ 7.07M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FREYA 的流通量为 500.31M，总供应量是 548599973.8588991，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.75M。