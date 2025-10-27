Flayer（FLAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.02604188 $ 0.02604188 $ 0.02604188 24H最低价 $ 0.02807155 $ 0.02807155 $ 0.02807155 24H最高价 24H最低价 $ 0.02604188$ 0.02604188 $ 0.02604188 24H最高价 $ 0.02807155$ 0.02807155 $ 0.02807155 历史最高 $ 0.257272$ 0.257272 $ 0.257272 最低价 $ 0.01259989$ 0.01259989 $ 0.01259989 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） +4.80% 漲跌幅（7D） +36.35% 漲跌幅（7D） +36.35%

Flayer（FLAY）当前实时价格为 $0.02778836。过去 24 小时内，FLAY 的交易价格在 $ 0.02604188 至 $ 0.02807155 之间波动，市场活跃度显著。FLAY 的历史最高价为 $ 0.257272，历史最低价为 $ 0.01259989。

从短期表现来看，FLAY 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 +4.80%，过去 7 天内累计变动为 +36.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flayer（FLAY）市场信息

市值 $ 16.61M$ 16.61M $ 16.61M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.69M$ 27.69M $ 27.69M 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flayer 的当前市值为 $ 16.61M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FLAY 的流通量为 600.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.69M。