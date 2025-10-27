Faircaster（FAIR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -6.54% 涨跌幅（1D） -24.96% 漲跌幅（7D） +60.31% 漲跌幅（7D） +60.31%

Faircaster（FAIR）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FAIR 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FAIR 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FAIR 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.54%，过去 24 小时内变动为 -24.96%，过去 7 天内累计变动为 +60.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Faircaster（FAIR）市场信息

市值 $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M 流通量 44.02B 44.02B 44.02B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Faircaster 的当前市值为 $ 3.54M, 它过去 24 小时的交易量为 --。FAIR 的流通量为 44.02B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.03M。