ELLA（ELLA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00125797 $ 0.00125797 $ 0.00125797 24H最低价 $ 0.00134962 $ 0.00134962 $ 0.00134962 24H最高价 24H最低价 $ 0.00125797$ 0.00125797 $ 0.00125797 24H最高价 $ 0.00134962$ 0.00134962 $ 0.00134962 历史最高 $ 0.00134962$ 0.00134962 $ 0.00134962 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.82% 涨跌幅（1D） +5.67% 漲跌幅（7D） +11.28% 漲跌幅（7D） +11.28%

ELLA（ELLA）当前实时价格为 $0.00133807。过去 24 小时内，ELLA 的交易价格在 $ 0.00125797 至 $ 0.00134962 之间波动，市场活跃度显著。ELLA 的历史最高价为 $ 0.00134962，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ELLA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.82%，过去 24 小时内变动为 +5.67%，过去 7 天内累计变动为 +11.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ELLA（ELLA）市场信息

市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,955,367.887856 999,955,367.887856 999,955,367.887856

ELLA 的当前市值为 $ 1.34M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELLA 的流通量为 999.96M，总供应量是 999955367.887856，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.34M。