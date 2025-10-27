Eigenpie（EGP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.380232 $ 0.380232 $ 0.380232 24H最低价 $ 0.521351 $ 0.521351 $ 0.521351 24H最高价 24H最低价 $ 0.380232$ 0.380232 $ 0.380232 24H最高价 $ 0.521351$ 0.521351 $ 0.521351 历史最高 $ 9.68$ 9.68 $ 9.68 最低价 $ 0.359252$ 0.359252 $ 0.359252 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） +11.70% 漲跌幅（7D） +16.60% 漲跌幅（7D） +16.60%

Eigenpie（EGP）当前实时价格为 $0.426676。过去 24 小时内，EGP 的交易价格在 $ 0.380232 至 $ 0.521351 之间波动，市场活跃度显著。EGP 的历史最高价为 $ 9.68，历史最低价为 $ 0.359252。

从短期表现来看，EGP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 +11.70%，过去 7 天内累计变动为 +16.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eigenpie（EGP）市场信息

市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M 流通量 3.69M 3.69M 3.69M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Eigenpie 的当前市值为 $ 1.57M, 它过去 24 小时的交易量为 --。EGP 的流通量为 3.69M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.25M。