Dvision Network（DVI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00454426 $ 0.00454426 $ 0.00454426 24H最低价 $ 0.00461577 $ 0.00461577 $ 0.00461577 24H最高价 24H最低价 $ 0.00454426$ 0.00454426 $ 0.00454426 24H最高价 $ 0.00461577$ 0.00461577 $ 0.00461577 历史最高 $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 最低价 $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 涨跌幅（1H） +0.57% 涨跌幅（1D） +1.01% 漲跌幅（7D） +1.92% 漲跌幅（7D） +1.92%

Dvision Network（DVI）当前实时价格为 $0.00462887。过去 24 小时内，DVI 的交易价格在 $ 0.00454426 至 $ 0.00461577 之间波动，市场活跃度显著。DVI 的历史最高价为 $ 3.05，历史最低价为 $ 0.00415325。

从短期表现来看，DVI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.57%，过去 24 小时内变动为 +1.01%，过去 7 天内累计变动为 +1.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dvision Network（DVI）市场信息

市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M 流通量 246.77M 246.77M 246.77M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dvision Network 的当前市值为 $ 1.14M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DVI 的流通量为 246.77M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.63M。